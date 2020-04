Inter, nuova strategia per Joao Mario

Stando a quanto riferisce A Bola, l'Inter avrebbe trovato la quadra per Joao Mario.

Ora il centrocampista brasiliano è in prestito al Lokomotiv Mosca ma i nerazzurri a fine stagione potrebbero girarlo allo Sporting per avere Marcos Acuna, esterno sinistro argentino. Il classe 1991 è sotto contratto sino al 2023, ma il club sta valutando una sua cessione.

Recentemente Joao Mario ha dichiarto a Canal 11: "Il prezzo di acquisto non deve pesare quando si è in campo. All’Inter non ho sentito molto il peso della cifra investita dal momento che il club, sia come società che come squadra, aveva ben altri problemi a cui pensare".



SPORTAL.IT | 13-04-2020 19:12