Inter, nuova tegola per Conte: si infortuna un titolarissimo

Ancora un infortunio per l'Inter: Antonio Conte, che probabilmente si augura che la sosta finisca al più presto, dovrà di nuovo fare a meno di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, forse il migliore in questo avvio di stagione, è rimasto vittima di un nuovo problema muscolare, questa volta alla coscia destra.

"Nella giornata di oggi Stefano Sensi si è sottoposto a risonanza magnetica di controllo. Il centrocampista nerazzurro, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore procuratasi durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ieri. Gli esami hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le condizioni di Sensi saranno rivalutare nei prossimi giorni", è la nota della società meneghina.

Sensi, appena rientrato in gruppo dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus due settimane fa, salterà così sicuramente le partite contro Sassuolo e Borussia Dortmund, e proverà a recuperare in vista dei match contro il Parma o il Brescia. Al suo posto con i neroverdi e in Champions potrebbe giocare Vecino.

Quello di Sensi è il terzo infortunio in cui incappa l'Inter in questa sosta, dopo quelli patiti in Nazionale da Alexis Sanchez e D'Ambrosio.

L'attaccante cileno, operato alla caviglia dopo la lussazione occorsa in amichevole contro la Colombia, ne avrà per circa tre mesi, mentre il terzino nerazzurro dovrà assentarsi almeno per 15 giorni dopo aver riportato una microfrattura a un dito del piede nella partita dell'Italia.

SPORTAL.IT | 18-10-2019 16:05