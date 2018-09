Inter, nuovo allarme per Nainggolan

L'Inter non fa in tempo ad esultare per la vittoria di Bologna che è già in allarme per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga dopo aver segnato la rete del vantaggio ha chiesto il cambio per un risentimento muscolare. Nelle prossime ore test ed esami chiariranno l'entità del problema ai flessori della coscia destra.

La sosta, in ogni caso, permetterà al Ninja di recuperare con calma. Oltre all'ex Diavolo Rosso in infermeria sono presenti altri acciaccati di primo piano come Mauro Icardi e Lautardo Martinez, cui si è aggiunto nelle ultime ore anche D'Ambrosio.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 10:20