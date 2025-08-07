Inter, nuovo ostacolo per Lookman: l'Arsenal prepara una maxiofferta all'Atalanta, il piano di Arteta

Dall'Inghilterra sono sicuri: i Gunners sono pronti a tornare alla carica per Ademola, da tempo nel mirino di Arteta per un reparto offensivo da sogno con Gyokeres e Madueke

E, ora, l’Inter rischia la beffa. Sì, Lookman si è promesso a Chivu, ma l’Atalanta non arretra di un solo centimetro e l’Arsenal potrebbe approfittarne. Dall’Inghilterra sono sicuri: i Gunners sono pronti a piombare sul nigeriano, pallino di Arteta.

Inter, nessun rilancio per Lookman?

Come riferito da Sky Sport, almeno per il momento l’Inter non ha alcun intenzione di ritoccare la sua offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus formulata nei giorni scorsi e rispedita al mittente dall’Atalanta. La strategia è chiara: il club spera che alla fine la Dea ceda al braccio di ferro intrapreso dal giocatore, scomparso da Zingonia.

Lookman ha deciso: vuole l’Inter. Ed è per questo che sta disertando gli allenamenti, ma da parte degli orobici non è arrivata alcuna apertura alla cessione. Almeno non alle condizioni del club di viale della Liberazione.

Insidia Arsenal: offerta in arrivo all’Atalanta

Secondo il Sun, l’Arsenal sta seriamente di pensare di sferrare l’assalto al Pallone d’oro africano, da tempo nel mirino del club londinese. La priorità dei biancorossi era definire l’acquisto del gigante svedese Gyokeres, che – proprio come Ademola – aveva rotto col suo club d’appartenenza: lo Sporting.

Sistemata la questione, è tempo di puntellare l’organico a disposizione di Arteta, soprattutto lì davanti. E il nome di Lookman campeggia da sempre nella mente del tecnico spagnolo cresciuto alla corte di Guardiola. Per il quotidiano britannico l’Arsenal starebbe preparando un’offerta da 50 milioni, ovvero la cifra richiesta dall’Atalanta. Che cederebbe con molta più leggerezza il suo gioiello all’estero. Il rischio beffa per l’Inter è davvero dietro l’angolo.

Perché Arteta vuole Lookman: il piano

La scorsa stagione i Gunners sono crollati sul più bello a causa degli infortuni che hanno costretto Arteta a schierare il centrocampista Merino come falso nueve. Madueke e Gyokeres hanno dato il via alla rivoluzione in attacco che potrebbe essere appunto completata da Lookman per un reparto che promette scintille.

Ma bisogna evitare l’overbooking: l’operazione Ademola è legata alla cessione di Trossard, ormai in lista di sbarco. L’ex Leicester terrà fede all’impegno preso con l’Inter oppure ascolterà la proposta del club inglese?