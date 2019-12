Inter, nuovo sgarbo da Wanda Nara sul futuro di Icardi

L'ultima settimana non è stata certo serena in casa Inter, dato che è arrivata un'amarissima eliminazione in Champions League proprio mentre Mauro Icardi e Wanda Nara pubblicavano sui social un post festoso, e poche ore lo stesso argentino è andato a segno con il Paris Saint-Germain, che ha strapazzato il Galatasaray guadagnandosi in carrozza la qualificazione agli ottavi. E ora Icardi torna a essere un nodo per l'Inter, in ottica futura.

Che l'ex capitano nerazzurro si sia trovato alla grande in Francia lo dimostrano i suoi numeri (ha già segnato 7 reti in 9 presenze in campionato, mentre in Champions è arrivato a quota 5 dopo aver giocato tutte e 6 le partite europee della sua nuova squadra). Ma anche un affetto della piazza che cresce in maniera apparentenemente inarrestabile con il trascorrere delle settimane.

Proprio per questo motivo sembra ormai scontato che il PSG decida di confermarlo in prima squadra, esercitando la clausola che permetterebbe il suo immediato riscatto già nel corso di quest'anno, rendendolo a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club transalpino. Ma questa operazione in questo momento sarebbe meno scontata di quanto non sembri.

Chi infatti sta frenando è l'immancabile Wanda Nara, moglie dell'attaccante oltre che da tempo sua procuratrice. E nonostante l'evidente buona ambientazione della coppia in quel della Ville Lumière, Wanda sarebbe al momento tutt'altro che convinta di dire a priori di sì al PSG.

Secondo quanto scoperto da 'Tuttosport', infatti, la signora Icardi non ha alcuna fretta di mettere nero su bianco il futuro del marito: preferirebbe infatti non prendere decisioni di alcun tipo prima del termine della stagione.

L'idea di Wanda, infatti, è che a giugno potrebbero emergere nuove situazioni magari più promettenti nel mercato internazionale, permettendo a Icardi soluzioni in questo momento difficili da immaginare.

La pensa ovviamente in maniera diversa l'Inter, che sperava di monetizzare immediatamente la cessione definitiva del suo ex capitano. Ma che ancora una volta rischerebbe di doversi piegare alla volontà di Wanda.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 10:09