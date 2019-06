Inter o Juve: le parole di Chiesa

“ Non ho parlato con nessuno della società, ma l’interesse delle grandi squadre fa molto piacere” queste le parole pronunciate in conferenza stampa da Federico Chiesa dal ritiro della Nazionale. L’attaccante viola ha poi aggiunto: “ Sono concentrato solo sulla mia esperienza in azzurro, ho messo il telefono in modalità aereo”.

Parole che non lasciano tranquilli i tifosi gigliati, ma che al contrario rendono incerto il futuro dell’esterno.

La lista delle pretendenti è lunga,Inter e Juve su tutte, e l’imminente cessione del club potrebbe essere la svolta per definire le prossime strategie societarie.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 14:53