Inter o Juventus: Ivan Rakitic ha scelto dove andrà

Breve ma chiaro il titolo in apertura del quotidiano spagnolo Sport: “Rakitic ha deciso: vuole la Juve”. Il croato, corteggiato da tempo dai bianconeri, secondo indiscrezioni sembra aver preso la sua decisione di trasferirsi a Torino in estate.

Scontento dello scarso minutaggio stagionale, il centrocampista in passato è stato accostato, anche con una certa insistenza, all’Inter. Di recente ha esternato tutta la sua delusione per il poco spazio riservatogli da Valverde: “Mi hanno tolto il pallone, sono triste. Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore e della società. Ho dato tanto in questi cinque anni al Barcellona, Ho 31 anni, non 38 e sento di essere nel mio miglior momento”. Il suo valore si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che la Juve vorrebbe incassare dalla cessione di Emre Can.

Rakitic era richiesto anche in Premier League: Manchester United e Tottenham (che l’aveva selezionato come erede di Eriksen, anche lui accostato ai campioni d’Italia) in primis. L’esperto centrocampista sembra comunque aver preso la sua decisione di proseguire la sua carriera in Italia.

Potrebbe non essere però l’unico innesto nel centrocampo juventino: Paratici è al lavoro da tempo per Tahith Chong, promettente diciannovenne in scadenza di contratto con il Manchester United. Gli uomini di mercato bianconeri sono pronti a replicare la geniale operazione Pogba, che nel 2012 portò al trasferimento del centrocampista francese a parametro zero alla Vecchia Signora per poi cederlo, 4 anni dopo, per oltre 100 milioni di euro agli stessi inglesi.

Il ragazzo alterna partite con la formazione Under 23 a quelle in prima squadra, nella quale finora ha disputato solo pochi minuti: la Juventus fiuta l’affare ed è pronta a sferrare l’assalto per accaparrarselo il prossimo giugno gratis.

La stampa britannica è ormai certa del passaggio estivo a Torino, e i tifosi dello United sono sconcertati. Molti hanno ricordato proprio quanto successo con Pogba: “Non abbiamo imparato niente?”, chiedono sui social.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 16:20