Inter o Milan: De Paul parla del suo futuro

Il centrocampista offensivo dell'Udinese, Rodrigo De Paul, in un'intervista a TycSports ha parlato ha parlato del suo futuro. Il giocatore è corteggiato da Inter e Milan: "Al termine della Coppa America ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions League e continuare a crescere a livello calcistico. Per vari motivi alcune situazioni, vicine alla conclusione, non si sono risolte".

"A Udine sto bene, mi sento a casa. A dicembre e gennaio c'è stato qualcosa, ma ho preferito restare qui e completare questo ciclo. A giugno si vedrà".

SPORTAL.IT | 04-03-2020 10:54