Inter: Marotta ha l’ok di Oaktree per accontentare Chivu, ma intanto la priorità di gennaio è cambiata

Il fondo proprietario del club ha dato il via libera al presidente per un acquisto nel prossimo calciomercato invernale: dimenticate Lookman, la strategia nerazzurra è un’altra

Oaktree ha detto sì: l’Inter ha le risorse per operare sul mercato di gennaio e assicurare a Cristian Chivu almeno un rinforzo – se non due – in vista della seconda parte della stagione. Rispetto all’estate, però, le esigenze del tecnico sono cambiate: il primo obiettivo di Beppe Marotta è un altro.

Inter, Oaktree autorizza il mercato

L’ultimo bilancio ha finalmente sorriso all’Inter, ma la strategia nerazzurra sul calciomercato non subirà una rivoluzione: Beppe Marotta è ancora chiamato a gestire il club con oculatezza, evitando spese folli. Ciò nonostante, però, non impedirà all’Inter di operare almeno una operazione importante nella prossima sessione di gennaio: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, dopo il mancato arrivo in estate di Ademola Lookman, Oaktree ha autorizzato Marotta a compiere un acquisto nella finestra invernale del calciomercato.

Cambiata la priorità di Chivu

Lookman non è più nel mirino dell’Inter e, in realtà, sono del tutto cambiate le priorità di Cristian Chivu. In estate il tecnico aveva chiesto un attaccante veloce, in grado di saltare l’uomo, e Marotta l’aveva individuato nel nigeriano dell’Atalanta. Ora, invece, i nerazzurri hanno bisogno di altro. Secondo il tecnico rumeno, infatti, la priorità è acquistare un esterno destro in grado di far rifiatare Denzel Dumfries: Luis Henrique, il giocatore arrivato in estate per ricoprire quella posizione, è stato bocciato da Chivu, che dunque si aspetta un altro laterale. Il nome su cui potrebbe tuffarsi Marotta è quello di Norton-Cuffy, rivelazione del Genoa che interessa anche al Napoli.

Idea Frendrup per il centrocampo

Per Lookman l’Inter aveva stanziato circa 45 milioni di euro, mentre per l’operazione Norton-Cuffy Marotta non vorrebbe spingersi oltre i 20 milioni. Ciò vuol dire che l’Inter ha risorse per un altro rinforzo: dopo il tramonto della trattativa per Lookman, in estate Chivu chiese un centrocampista fisico, aggressivo e abile nel recupero palla, e l’Inter fece un timido tentativo per Manu Koné della Roma, senza però affondare il colpo.

Ora Chivu potrebbe insistere per un centrocampista con quelle caratteristiche, ma che sia più accessibile del giallorosso, ormai incedibile per Gian Piero Gasperini. La pista di Marotta porta ancora una volta al Genoa: il possibile rinforzo in mediana potrebbe infatti essere Frendrup, uno dei migliori interditori della serie A. Vedremo come intenderà operare il presidente dell’Inter: di sicuro i contatti col Genoa sono destinati a intensificarsi nelle prossime settimane.