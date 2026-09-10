Oaktree studia l’acquisto di un club satellite in Europa: il modello Manchester City, il budget a disposizione, la strategia sui giovani e il segnale sul futuro

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Mentre, in vista del prossimo impegno contro l’Udinese, Chivu è alle prese con il dilemma Pepo Martínez, l’Inter gioca un’altra partita importante che potrebbe proiettare il club in una nuova dimensione. Oaktree guarda al modello Manchester City e pensa di rilevare una squadra satellite che vada a rimpolpare la galassia nerazzurra, in cui figurano anche l’Inter U23, la formazione femminile e tutte quelle del settore giovanile. Un progetto che rilancia le ambizioni della proprietà.

L’Inter come il Manchester City: il piano di Oaktree

Sono addirittura 13 i club controllati dal City Football Group, distribuiti su cinque continenti. Tra questi spicca la presenza del Palermo allenato da Pippo Inzaghi, che punta senza mezzi termini al ritorno in Serie A. Oaktree non arriverà ad ampliare il suo portfolio fino a tal punto, ma il modello Manchester City resta comunque un riferimento per provare a colmare il gap tra il club nerazzurro e le big d’Europa e trovare nuovi modi per rinforzare la prima squadra.

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Gli esempi in Europa sono diversi: per Red Bull, ad esempio, il Salisburgo è diventato il serbatoio del Lipsia, un trampolino di lancio per nuovi talenti da trasferire poi in Bundesliga. E in Italia il Krause Group, che detiene la proprietà del Parma, ha rilevato il club portoghese del Casa Pia.

Perché Oaktre vuole un club satellite: il budget

Oaktree guarda a Portogallo, Belgio, Olanda e, come alternativa, alla seconda divisione spagnola. La scelta dei campionati non è casuale e non dipende soltanto dalla possibilità di far crescere i giovani dell’Inter: un fattore decisivo riguarda infatti le diverse normative sul tesseramento dei calciatori extracomunitari. Alcuni di questi mercati offrono margini differenti rispetto all’Italia e possono diventare così una porta d’ingresso per talenti provenienti da Paesi extra-Ue, soprattutto dal Sudamerica.

Il club satellite permetterebbe quindi di intercettare e sviluppare giocatori che l’Inter potrebbe avere maggiori difficoltà a inserire direttamente in Serie A. È un aspetto strategico per una società che vuole ampliare lo scouting internazionale e costruire una rete capace di generare valore anche sul mercato.

L’ultima idea per favorire la crescita dell’Inter

Il vero obiettivo del progetto è creare un nuovo gradino nel percorso di crescita dei talenti nerazzurri. Dopo la nascita dell’Under 23, un secondo club permetterebbe all’Inter di offrire ai propri giovani un’esperienza ancora più competitiva. La società satellite diventerebbe così una sorta di laboratorio all’estero, dove far maturare i prospetti più interessanti prima di valutarne il rientro ad Appiano o un eventuale percorso sul mercato. Ma il vantaggio sarebbe anche più ampio: poter contare su una squadra collegata consentirebbe all’Inter di osservare nuovi profili, tesserare un numero maggiore di giovani e ampliare il proprio raggio d’azione internazionale.

Inter, Oaktree e il segnale sul futuro

L’operazione assume un significato particolare anche alla luce delle voci sul futuro dell’Inter. Si è parlato spesso della possibilità che Oaktree possa cedere il club, ma questo progetto va in una direzione diversa. Investire circa 40 milioni in una seconda società europea significa infatti immaginare un progetto destinato a produrre effetti nel medio-lungo periodo, con l’Inter al centro come lo è il Manchester City nel City Football Group. Il segnale è quello di una proprietà che continua a programmare e investire sul club, costruendo una struttura destinata ad allargare progressivamente gli orizzonti dei nerazzurri.