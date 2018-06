Inter, occhi su Sansone

Sono giorni di grandi manovre in casa Inter. Nonostante l’ombra del FFP sia sempre presente sulla squadra nerazzurra, Piero Ausilio non ha intenzione di fermarsi e dopo i colpi Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrji, il nome nuovo sulla lista del ds sembra essere quello di Nicola Sansone.

Il giocatore italiano classe 1991, che tanto aveva ben figurato in Italia al Sassuolo, ora è al Villarreal.

Nella chiacchierata tra club, Ausilio ha proposto il cartellino di Eder come parziale contropartita tecnica per abbassare la parte cash, ma al club dei “sottomarini gialli” , non stuzzica l’idea di puntare su un calciatore ultra trentenne, che tra l’altro negli ultimi anni non ha avuto continuità di gioco.

Sansone per l’Inter rappresenterebbe un profilo interessante anche in ottica Uefa, infatti potrebbe essere inserito tra i quattro giocatori cresciuti in Italia, parametro obbligatorio richiesto.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 09:25