Inter occhio, il Barcellona vuol soffiarti Lautaro: il retroscena di mercato

Il Barça continua a puntare su Julián Álvarez, ma prepara un piano B con il capitano dell'Inter. Per ora non ci sono stati contatti con l'entourage dell'argentino.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato dell’Inter potrebbe presto fare i conti con una vecchia conoscenza. Lautaro Martínez torna infatti nei radar del Barcellona, che lo considera una possibile alternativa a Julián Álvarez per rinforzare l’attacco di Hansi Flick. Il club catalano continua ad avere l’argentino dell’Atletico Madrid come obiettivo principale, ma le difficoltà dell’operazione stanno spingendo Deco e la dirigenza blaugrana a valutare altre soluzioni. Tra queste, secondo quanto riferito da El Desmarque, il nome di Lautaro sta guadagnando sempre più peso. Per l’Inter, però, si tratta di un’ipotesi da seguire con grande attenzione.

Julián Álvarez resta il piano A del Barcellona

Il progetto del Barcellona parte ancora da Julián Álvarez. Hansi Flick ha chiesto un nuovo centravanti di primo livello dopo l’addio di Robert Lewandowski e la possibile partenza di Ferran Torres, lasciando di fatto scoperta la posizione di riferimento dell’attacco. L’argentino dell’Atlético è considerato il profilo ideale, ma la trattativa presenta ostacoli importanti. I Colchoneros non sembrano intenzionati a privarsi facilmente del giocatore e, almeno per il momento, la situazione resta bloccata. Álvarez, inoltre, è tornato ad allenarsi con l’Atlético, un ulteriore elemento che complica i piani del Barça.

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Lautaro prende quota: piace a Deco e Flick

Proprio le difficoltà per arrivare ad Álvarez hanno portato il Barcellona a guardare verso Milano. Lautaro Martínez è il piano B individuato dalla società blaugrana e, secondo le informazioni riportate da El Desmarque, il suo nome piace sia a Deco sia a Hansi Flick. Non si tratterebbe di una soluzione improvvisata: l’argentino era già stato accostato al Barça in passato e il suo profilo continua a essere considerato particolarmente adatto alle esigenze della squadra. Lautaro può associarsi, partecipare alla costruzione del gioco e garantire gol, caratteristiche che lo rendono un’alternativa credibile ad Álvarez.

Nessun contatto con l’entourage: per ora è solo un’idea

C’è però una precisazione fondamentale per fotografare correttamente la situazione. Al momento non risultano contatti tra il Barcellona e l’entourage di Lautaro per sondare concretamente la disponibilità del giocatore. Il nome dell’attaccante dell’Inter è quindi entrato nei ragionamenti della dirigenza catalana, ma non esiste ancora una trattativa. Lautaro ha inoltre un contratto con l’Inter fino al 2029, rinnovato nel 2024, e rappresenta uno dei giocatori centrali del progetto nerazzurro. Per questo motivo, anche qualora il Barça decidesse di trasformare l’interesse in un’operazione reale, si troverebbe davanti a una trattativa tutt’altro che semplice.

L’Inter non può stare tranquilla: Lautaro è il capitano

Per l’Inter, dunque, non c’è ancora motivo di parlare di un’emergenza mercato, ma la situazione merita attenzione. Lautaro è il capitano, il riferimento offensivo e uno dei simboli della squadra, oltre a essere legato al club da un contratto lungo. Il Barcellona, dal canto suo, continuerà probabilmente a lavorare su più scenari: Álvarez rimane la priorità, Lautaro rappresenta l’alternativa di lusso qualora la prima pista dovesse saltare. La differenza, almeno per ora, è che per il capitano nerazzurro non esistono contatti concreti. Ma se la trattativa per Álvarez dovesse definitivamente arenarsi, l’Inter dovrà prestare particolare attenzione alle prossime mosse del Barça.