Inter, ora prendilo: i tifosi suggeriscono il vice-Sanchez

L’infortunio di Alexis Sanchez è stato un duro colpo per l’Inter, che non si aspettava un recupero tanto lungo – si parla di tre mesi di stop – per l’ex Manchester United, andato k.o. nella partita amichevole tra il Cile e la Colombia. Il parco attaccanti a disposizione di Antonio Conte è già ristretto e almeno fino a gennaio il tecnico nerazzurro dovrà farsi bastare Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Matteo Politano, a cui affiancare magari il giovane Sebastiano Esposito.

IDEA GIROUD. Quanto ai tifosi, hanno già scelto la strategia da adottare: nel prossimo mercato di gennaio l’Inter dovrà acquistare una punta per poter continuare a competere con la Juventus e sognare lo scudetto.

Il nome caldeggiato in queste ore dalla stampa sportiva, anche straniera, è quello di Olivier Giroud, campione del mondo con la Francia, in rotta con il Chelsea. Giroud, 31 anni, sarebbe pronto a volare a Milano per 2 anni e mezzo di contratto anche a una cifra inferiore agli 8 milioni del suo attuale contratto con i Blues.

Per molti interisti, il francese è l’uomo giusto. “Questo è più forte di Lukaku”, commenta Fabio su una delle pagine Facebook interiste, e Thomas arriva addirittura a dire che “sarebbe stato meglio prendere lui fin da subito”.

Magari Giroud”, aggiunge Mark, mentre Luca è già disposto a dimenticare Sanchez a patto che l’Inter intervenga subito sul mercato, che sia per Giroud o per un altro attaccante: “L’avventura di Sanchez finisce qua a giugno per fortuna torna in Inghilterra, adesso a gennaio ci vuole un sostituto”, scrive il tifoso nerazzurro.

Non tutti gli interisti, però, condividono l’idea di puntare su Giroud. “A uno della sua età, al massimo farei un anno e mezzo di contratto”, spiega Michele, mentre Luigi prenderebbe il francese ma solo con un ruolo “ad interim”: “Ma un prestito con diritto di riscatto e a giugno good bye?”.

MEGLIO ESPOSITO. Ad altri tifosi, invece, proprio non piace l’idea di vedere Giroud in nerazzurro. “Ecco un altro bidone! Marotta a parte Sensi e Barella ha solo fatto comprare bidoni e continuerà a farli comprare”, scrive Luca, mentre David definisce il francese “N’altro scarto! Ma basta!”.

Santi, e con lui molti altri tifosi, ne fanno invece una questione programmatica. “Visto l’esborso, l’età e il contratto che chiede, non sarebbe bene puntare tutto su Esposito, per vedere di che pasta è fatto, rimandando tutto alla prossima estate? Rischiamo di ritrovarci troppi over 33”.

SPORTEVAI | 16-10-2019 09:39