Inter, ora Skriniar suona la carica

Milan Skriniar suona la carica a sé stesso e alla sua Inter e, dal ritiro della Slovacchia, parla chiaro: "La partita di Bergamo e la sconfitta contro l'Atalanta per noi è stata come uno schiaffo. Ma a dirla tutta potrebbe anche averci fatto bene".

"Domenica è stata una giornata nera, in cui è andato davvero tutto storto – ha ammesso il centrale nerazzurro -. Ma siamo al terzo posto in campionato, dove abbiamo ottenuto una serie di risultati positivi. E anche in Champions League abbiamo fatto bene. Spiace aver perso in questa maniera, ora intendo fare di tutto per aiutare la squadra a rialzarsi".

L'obiettivo è chiudere il discorso Champions il prima possibile. "Ci siamo già detti appena finita la partita con il Barcellona che la chiave di tutto sarà la sfida al Tottenham – ha spiegato Skriniar -. Tenere il passaggio del turno in ballo fino alla fine non sarebbe il massimo. Quindi vorremmo decidere il nostro futuro già a Wembley".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 00:00