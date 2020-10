Inter, ora suona l'allarme: positivi al Coronavirus altri due giocatori

Peggiora la situazione Coronavirus in casa Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i tamponi hanno trovato altri due casi di positività nella rosa di Antonio Conte . Mercoledì erano stati trovati positivi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, sospesi dai rispettivi ritiri delle Nazionali.

Ora ci sono altri due contagiati: Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. Entrambi i giocatori non sono stati convocati in Nazionale e si stanno allenando ad Appiano Gentile. Si complica così la situazione in casa nerazzurra, a nove giorni dal derby di Milano contro il Milan: oltre alla difesa, Conte si trova a corto di alternative anche a centrocampo, e intanto spera che non arrino altre brutte notizie dai tamponi dei prossimi giorni.



Ad Appiano Gentile il programma di allenamento è stato riorganizzato in sedute individuali . Per ora non è scattato l’isolamento fiduciario,ma ai giocatori è consentito solo lo spostamento casa-lavoro. La situazione potrebbe cambiare dopo gli ultimi sviluppi, per scongiurare il possibile focolaio.

Anche i cugini rossoneri tengono il fiato sospeso: Zlatan Ibrahimovic sta bene ma è ancora risultati positivo al virus, e la sua presenza per la stracittadina è sempre più a rischio. Stesso problema per Duarte.

Il Milan è riuscito a far fronte all’assenza dello svedese nelle partite di campionato contro Crotone e Spezia e in Europa nelle sfide con Bodø/Glimt e Rio Ave, raccogliendo solo vittorie (particolarmente palpitante quella ai rigori contro i portoghesi). L’emergenza in avanti è però evidente per i rossoneri, considerato che anche Ante Rebic è indisponibile per un probema alla spalla.

OMNISPORT | 08-10-2020 17:18