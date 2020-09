Inter, ore decisive per Arturo Vidal: il programma dei nerazzurri

Per l’Inter è all-in su Arturo Vidal. Sono queste le ore in cui uno degli affari più attesi del precampionato dovrebbe arrivare a compimento. Con il tecnico nerazzurro pronto a riabbracciare a Milano colui che fu uno dei suoi pupilli alla Juventus, oltre che uno dei simboli dei successi ottenuti all’epoca in cui entrambi erano in bianconero.

Tutti i principali quotidiani sportivi italiani concordano nel ritenere le parti vicine come mai lo erano state. ‘La Gazzetta dello Sport’, nella sua edizione domenicale, parla di un Vidal ormai “libero per l’Inter” e pronto ad apporre la sua firma sul contratto che lo renderà un giocatore della Beneamata.

Ad aggiungere qualche dettaglio ci pensa ‘Tuttosport’, che già dalla prima pagina spiega che “Vidal rinuncia a 6,5 milioni“, e “ora può abbracciare Conte“. Occorre ricordare, come fa anche il ‘Corriere dello Sport’, che il cileno non è stato convocato dal Barcellona e quindi già lunedì potrebbe essere fisicamente a Milano.

In orbita nerazzurra da settimane se non mesi, l’ufficialità di Vidal all’Inter sembrava solo questione di tempo. Ma il tutto sembrava essersi complicato negli ultimi giorni. Giovedì scorso si era infatti parlato di una richiesta di indennizzo da parte del Barcellona, che aveva fatto raffreddare la pista.

Lo stallo sembra però essersi già risolto, con Vidal escluso dalle convocazioni blaugrana pur essendosi allenato regolarmente alla Ciutat Esportiva in tutto questo tempo (nella consapevolezza di non farte del progetto).

Chiuso l’affare Vidal, l’Inter si lancerà sul secondo obiettivo per il centrocampo richiesto a gran voce da Antonio Conte: il nome, sempre più imperante giorno dopo giorno, è quello di N’Golo Kanté, al Chelsea dove è stato allenato anche dallo stesso Antonio Conte.

E con la doppia operazione in entrata potrebbero definitivamente considerarsi superati i problemi che indussero il tecnico salentino a prendersela con la dirigenza dopo la conclusione delle ultime Serie A e Europa League.

OMNISPORT | 13-09-2020 09:52