Inter: ore di apprensione per Brozovic

L'Inter trema per le condizioni fisiche di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato ha abbandonato il campo dello stadio Meazza nel primo tempo della sfida contro l'Atalanta, dopo essersi fermato da solo dopo una corsa con il pallone tra i piedi, dando i classici segnali dello stiramento.

A caldo si è parlato per lui di una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra, ma solo gli accertamenti di martedì mattina renderanno il quadro certo e definitivo. La grande paura dell'ambiente nerazzurro è che il centrocampista non salti solo la trasferta di Frosinone (come già ampiamente messo in conto), ma anche la grande sfida con la Roma, che potrebbe risultare quasi decisiva per la rincorsa in atto al terzo posto e a un piazzamento nella prossima Champions League.

SPORTAL.IT | 08-04-2019 20:26