Inter, organizzato l'incontro per Nainggolan

Se quest’estate era saltato l’accordo tra Inter e Cagliari per la cessione a titolo definitivo di Nainggolan ora la situazione sarebbe diversa.

I nerazzurri, secondo Corriere dello Sport, sarebbero disposti a trattare con la società sarda per la cessione a titolo temporaneo fino a fine stagione. Dopo Natale sarebbe in programma un incontro a Cagliari per parlare del futuro del giocatore.

Giocatore che non fa parte dei piani di Antonio Conte e che quindi difficilmente rimmarrà a Milano.

OMNISPORT | 20-12-2020 13:24