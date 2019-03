Inter: ottimismo per De Vrij e Nainggolan

C'è ottimismo in casa Inter riguardo alle condizioni fisiche e atletiche di Radja Nainggolan e Stefan de Vrij, entrambi sulla via del ritorno a disposizione di Luciano Spalletti.

Lo ha garantito Piero Volpi, medico sociale della società nerazzurra, che ne ha parlato in occasione di un evento a San Siro. "Nainggolan sta recuperando dopo il problema accusato un paio di settimane fa – ha dichiarato Volpi -. Sta crescendo e all'inizio della prossima settimana capiremo quando potrà essere reintegrato in gruppo, proprio come Icardi. Riguardo a De Vrij, abbiamo saputo immediatamente del suo fastidio dal medico dell'Olanda. Dovrebbe comunque trattarsi di un semplice affaticamento, come evidenziato da un'ecografia il cui esito è stato negativo".

SPORTAL.IT | 22-03-2019 21:55