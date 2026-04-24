Inter, Padovan: "Chivu mediocre e sopravvalutato, non ha portato un'idea. Mi tengo Fabregas"

La storica firma del CorSera spara a zero sul tecnico nonostante i risultati favorevoli: avrebbe deluso dal punto di vista comunicativo e tattico

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era tornato in auge Christian Chivu, che pure aveva vissuto un mesetto sui carboni ardenti ed era diventato bersaglio di critiche feroci in coincidenza col calo dell’Inter che sembrava poter riaprire i giochi scudetto: la sterzata in campionato con l’accelerazione che ha lasciato i rivali alle spalle e la conquista della finale di coppa Italia hanno riportato il tecnico rumeno sotto i riflettori ma c’è ancora chi non è d’accordo, come Giancarlo Padovan, storica firma del Corriere della Sera ed ex allenatore di calcio femminile.

La parabola di Chivu

Checchè ne dica Marotta si sa che Chivu non era stata la prima scelta dell’Inter. Il presidente nerazzurro aveva bussato prima alla porta di Fabregas e poi di altri allenatori per sostituire Inzaghi ma dopo un apprendistato veloce lo “stagista” rumeno aveva preso la strada giusta. Giocatori rivitalizzati, entusiasmo ritrovato in una squadra che veniva dalla manita in finale di Champions col Psg, senatori demotivati come Calhanoglu rimessi al centro del progetto ma contestualmente seconde linee rilanciate (Zielinski in primis), gioco più verticale e dominante, giovani schierati coraggiosamente (Pio e Bonny). Insomma tanti punti a suo favore prima del 14 febbraio. Dal giorno di San Valentino l’amore per Chivu è venuto gradatamente meno sia dal punto di vista comunicativo (l’uscita sbagliata sul caso Bastoni e non solo) sia soprattutto dal punto di vista dei risultati con la grave macchia del flop in Champions League. Il tempo gli ha dato ragione ma per Padovan i risultati non bastano a salvarlo.

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Lo sfogo di Padovan contro Chivu

Ospite di Radio Radio il giornalista attacca: “Chivu è un mediocre e sopravvalutato. Perché ha vinto la semifinale di Coppa Italia e un branco di decerebrati mi insulta io devo cambiare la mia idea? Ma anche tutta la celebrazione dell’Inter, perché ha battuto il Como in rimonta, come se fosse in finale di Champions League. Ma veramente stiamo esagerando, molto. Tutti mi pare che ne parlino come se avessero già vinto due titoli. Al momento non hanno vinto niente, devono ancora fare la finale anche. L’altra sera perdeva 2-0 al 66’, non mi sembra sia questa squadra così forte… L’ha vinta Chivu? Ha la squadra più forte, ha perso col Bodo due volte, ha perso in Supercoppa, ha vinto lo scudetto per mancanza di avversari e vediamo se vince la Coppa Italia”.

Per Padovan meglio Fabregas e anche Inzaghi

Padovan non si trattiene: “Se per voi Chivu è un bravo allenatore, tenetelo. Io scelgo Fabregas sempre. Chivu non ha portato un’idea. Se fa doppietta campionato e coppa lo diciamo, cosa vuol dire… Se bisogna giocare, per un’ora l’Inter ha giocato molto male. L’Inter ha perso col Bodo e in Supercoppa, ma se non vince la Coppa Italia cosa resta al signor Chivu? Ha vinto lo scudetto, capirai, con la squadra nettamente più forte delle altre. Chivu ha 51 partite in carriera ed è stato deludente sia dal punto di vista comunicativo che tattico, non ha portato un’idea diverso da quelle del povero Simone Inzaghi, ormai dimenticato. Qui esaltiamo uno che ha portato l’Inter in finale di Coppa Italia…

Anche Inzaghi uno scudetto l’ha vinto, quello della stella. Vediamo la finale di Coppa Italia e Chivu nei prossimi anni. Dargli la patente del mago come fanno certi siti, per me siamo oltre la realtà qui. Chivu ha fatto pena in Champions, ha fatto svergognare una squadra come l’Inter, l’ultima che aveva vinto la Champions League. L’Inter ha perso tutti gli scontri diretti tranne due. Uno rubando contro la Juve e uno contro una mezza Roma”.