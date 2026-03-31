Inter, Palestra al posto di Dumfries: pronta la strategia di Marotta, ma l'Atalanta fa muro

I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni per l'esterno di proprietà dei bergamaschi, ma occhio alla Premier League: tante squadre inglesi lo seguono

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C’è una stagione da concludere nel migliore dei modi, ma c’è anche da pensare alla prossima. E in casa Inter i cambiamenti saranno molteplici, perché la carta d’identità non concede sconti a nessuno.

Inter, rivoluzione in corso

Una rivoluzione che toccherà tutti i reparti, in particolare le fasce, che nel modulo adottato dai nerazzurri diventano determinanti. Darmian andrà via, e allo stesso modo Dumfries potrebbe salutare la compagine nerazzurra visto che il contratto in scadenza nel 2028 è ben lungi dall’essere rinnovato.

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Marotta punta su Palestra

Di conseguenze le antenne di Beppe Marotta si sono da tempo orientate in direzione di Marco Palestra, considerato il perfetto successore dell’olandese sulla fascia destra. Il giocatore, di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Cagliari, potrebbe però diventare il centro di un’asta europea. I bergamaschi non sono intenzionati a cederlo, ma ci sono molte formazioni della Premier League interessate al giocatore.

Inter, Palestra è l’obiettivo numero uno

Secondo i dirigenti nerazzurri Palestra è il giocatore ideale per alzare il livello della rosa: giovane, forte tecnicamente e atleticamente, professionista serio e già nel giro della Nazionale. Sul talento italiano resta vigile anche la Juventus, mentre dall’Inghilterra continuano ad arrivare sondaggi che alimentano la concorrenza.

Palestra, l’Atalanta fa muro

A Bergamo, però, la posizione è chiara: l’Atalanta non sembra intenzionata a privarsi del giocatore, ma l’Inter sarebbe pronta a spingersi fino a un’offerta da 35 milioni di euro, che farebbe vacillare il club orobico. Nello stesso momento, si valutano altre opzioni: la fascia subirà un profondo restyling, con Federico Dimarco unico punto fermo, mentre oltre a Darmian e Dumfries anche Luis Henrique e Carlos Augusto non hanno il futuro assicurato.

Inter, Diaby l’alternativa

Naturalmente si lavora ad un’alternativa, in caso di fumata nera per Palestra: Moussa Diaby è il nome preferito, anche se si tratta di un giocatore con caratteristiche molto differenti. Il francese, già seguito a gennaio, spinge per lasciare l’Al Ittihad e tornare in un campionato di alto livello: sarebbe la soluzione pronta nel caso in cui il muro atalantino dovesse rivelarsi insormontabile, o qualche squadra inglese dovesse metterci lo zampino.