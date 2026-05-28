Inter, per Palestra strada in salita per colpa del Manchester United: l’effetto domino che ostacola Marotta

Un’operazione di mercato dei Red Devils rischia di rendere più complicata la trattativa dei nerazzurri con l’Atalanta per il giovane esterno: il precedente Lookman

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Marco Palestra è l’obiettivo numero uno del mercato dell’Inter, che però vede complicarsi la trattativa con l’Atalanta a causa dell’effetto domino scatenato da un’operazione conclusa dalla Dea con il Manchester United. Il rischio per Beppe Marotta è che si ripeta una situazione simile a quella del mancato affare Lookman.

Inter, il Manchester United e l’obiettivo Palestra

Giovane, di talento, in possesso di una grande personalità: Marco Palestra piace all’Inter perché ha le stimmate del top player e caratteristiche tecniche che lo renderebbero perfetto per il gioco di Cristian Chivu. È questo il motivo per cui Beppe Marotta l’ha posto in cima alla lista dei possibili rinforzi nerazzurri nel mercato estivo. Il Manchester United, però, potrebbe aver rovinato – o quantomeno complicato – i piani del presidente nerazzurro.

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L’effetto domino dell’affare Ederson

Col 3° posto in Premier League e il ritorno in Champions, infatti, i Red Devils hanno ingenti risorse da spendere nella campagna acquisti, che si è aperta con un colpo in serie A: Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, è in procinto di passare allo United per una somma superiore ai 45 milioni di euro più bonus. La Dea si prepara a completare una importante plusvalenza – Ederson fu acquistato nel 2022 dalla Salernitana per 23 milioni di euro – in un’operazione che, indirettamente, potrebbe incidere nella trattativa con l’Inter per Palestra.

La posizione dell’Atalanta

L’Atalanta è infatti un club economicamente sano e la cessione di Ederson potrebbe rappresentare l’unico affare da concludere per rimediare alla mancata qualificazione alla Champions League. Di fatto, la società di Antonio Percassi non ha alcuna necessità di cedere Palestra, anzi una seconda stagione ad alto livello del 21enne laterale permetterebbe all’Atalanta di alzare ulteriormente il prezzo del suo cartellino, attualmente fissato attorno ai 40/45 milioni di euro.

Palestra come Lookman?

Insomma per colpa del Manchester United l’Inter si ritrova in una situazione del tutto simile a quella vissuta un anno fa per Ademola Lookman, attaccante che l’Atalanta aveva in un primo momento programmato di vendere, ma che alla fine decise di trattenere dopo la cessione di Mateo Retegui, trasferitosi in Arabia Saudita in seguito a una proposta improvvisa e non prevista dell’Al-Qadisiya.

Anzi, la trattativa Palestra potrebbe rivelarsi ancora più complicata: nella scorsa estate Lookman provò a forzare la cessione andando allo scontro con l’Atalanta, un’ipotesi remota oggi per l’esterno italiano a causa del suo lungo contratto con il club bergamasco (scadenza 2029) e del legame personale con la Dea, nelle cui giovanili è cresciuto.