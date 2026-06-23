Inter, Palestra l’ennesima beffa dell’era Marotta: il regista è Lucci, timoniere della rotta tra Serie A e Premier

Proprio quando la trattativa con l’Atalanta sembrava chiusa, il Chelsea si è fatto avanti con un’offerta monstre: dietro l’affare il lavoro dell’agente che ha già portato oltremanica altri talenti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter sta andando incontro a una vera beffa per Marco Palestra, l’ennesima dell’era Marotta: il Chelsea si è fatto avanti con un’offerta monstre che l’Atalanta e il giocatore non sembrano intenzionati a rifiutare. Per l’agente Alessandro Lucci il 21enne è un nuovo talento portato via dalla Serie A verso la Premier League.

Inter, Palestra nuova beffa dell’era Marotta

Un’offerta monstre, in grado di ribaltare il tavolo e far crollare le speranze dell’Inter di portare Marco Palestra alla corte di Cristian Chivu. A presentarla è stato il Chelsea, che nelle ultime ore avrebbe clamorosamente sorpassato i nerazzurri nella corsa al 21enne talento dell’Atalanta, rivelazione nella scorsa Serie A vissuta in prestito a Cagliari.

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Per l’Inter, che riteneva l’affare con la Dea quasi in porto, la partenza di Palestra in direzione Londra rappresenterebbe una vera beffa, l’ennesima nell’era Marotta: basti pensare all’affare Lookman di un anno fa, o a Giovanni Leoni, sui cui i nerazzurri vennero bruciati dal Liverpool.

L’offerta del Chelsea per Palestra

Ma quanto ha offerto il Chelsea per trasformarsi nella grande favorita all’acquisto di Palestra? La Gazzetta dello Sport parla di un’offerta all’Atalanta superiore ai 50 milioni di euro e di un ingaggio da 5 milioni di euro l’anno per il giocatore. Per il Corriere della Sera il Chelsea si sarebbe spinto fino a 60 milioni di euro per la Dea e a ben 6 milioni di euro di stipendio annuo per il giocatore: di fronte a queste cifre, Palestra – a cui sarebbe piaciuto vestire la maglia dell’Inter – avrebbe cambiato idea.

Ricordiamo che l’Inter si era spinta fino a 2,5 milioni di euro di ingaggio per il laterale che, nella testa di Marotta, Ausilio e Chivu avrebbe dovuto sostituire il partente Denzel Dumfries. Il gap con la proposta dei Blues è di fatto abissale.

Lucci, timoniere tra Serie A e Premier

Un ruolo chiave nel sorpasso del Chelsea potrebbe essere stato ricoperto da Alessandro Lucci, agente di Palestra che negli ultimi anni sembra essersi specializzato nelle cessioni dei talenti del nostro campionato all’estero, in particolare sulla rotta che va dalla Serie A alla Premier League. La sua World Soccer Agency chiuse il primo affare col Chelsea nel 2017, con il passaggio di Davide Zappacosta dal Torino ai Blues per 25 milioni di euro. Nel 2022 portò a termine l’acquisto di Dejan Kulusevski da parte del Tottenham che versò 30 milioni di euro alla Juventus. Nell’estate 2024, infine, Lucci fu il regista dell’operazione che vide l’Arsenal acquistare Riccardo Calafiori dal Bologna per ben 50 milioni di euro, anticipando praticamente tutti i top club italiani.

Tra le tante operazioni, quella di Palestra sembra somigliare proprio a quest’ultima: ancora una volta un grande talento italiano preferisce un top club della Premier a uno della Serie A. Per la disperazione dei tifosi dell’Inter.