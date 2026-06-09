Inter-Palestra, il braccio di ferro con l’Atalanta ha già stufato i tifosi: “Come Lookman, se lo tengano i Percassi”

Proprio come un'estate fa per Lookman, Inter e Atalanta si ritrovano a infiammare il mercato. Ma questa volta i tifosi non hanno pazienza: è polemica sui social

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Tutto come un anno fa. Sì, Palestra sembra il copia e incolla del caso Lookman. L’Inter vuole il terzino classe 2003 della Nazionale, il calciatore sogna l’approdo alla corte di Chivu, ma l’Atalanta fa muro. Se Marotta punta a convincere Oaktree a uno sforzo, i tifosi hanno già le idee ben chiare: e sono già stanchi della nuova telenovela estiva.

Inter, l’offerta per Palestra e la richiesta dell’Atalanta

L’ultima offerta presentata dall’Inter per Palestra è di 40 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta molto simile a quella formulata la scorsa estate per Lookman (42 milioni più 3). Ma ancora una volta l’Atalanta dice no e, per il gioiello esploso in prestito con la maglia del Cagliari, continua a chiedere 50 milioni. La trattativa vive ora una fase di stallo, perché il club di viale della Liberazione ritiene l’offerta congrua. Tuttavia, la concorrenza della Premier League potrebbe spingere Marotta a tornare presto allo scoperto con un nuovo rilancio.

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Marotta in pressing su Oaktree

Con la cessione di Dumfries al Real Madrid per i 20 milioni della clausola rescissoria, l’Inter si trova nella necessità di colmare la lacuna sulla fascia destra. E chi meglio di Palestra? Il classe 2005 di Buccinasco ha dimostrato di poter essere l’erede ideale dell’olandese, ma per superare le resistenze dell’Atalanta ed evitare un epilogo amaro simile a quello di Lookman è necessario il via libera di Oaktree per il rilancio finale. Marotta e Ausilio stanno lavorando proprio in questa direzione, con l’obiettivo di chiudere l’operazione già nei primi giorni del Mondiale.

Lookman-bis, i tifosi sono già stufi

L’Inter insiste, ma i tifosi assumono una posizione diversa rispetto alla società. Sui social, il popolo nerazzurro appare contrariato per il nuovo braccio di ferro con la Dea, che rischia di tradursi in un nulla di fatto. “Sembra il copia e incolla del caso Lookman, cambia solo il nome”, scrive un utente su Facebook. “Speriamo che resti all’Atalanta. Altro che 50 milioni: ne vale a stento la metà”, sostiene Pietro. Gabriele rincara la dose: “Già 40 milioni sono una follia, che si tengano un altro giocatore svogliato e via di decimo posto”. Roberto lancia un appello a Marotta: “Ma la finiamo di trattare giocatori con l’Atalanta? Già dopo la ‘fregatura’ Gagliardini avremmo dovuto capire tutto”. “Con quei soldi perché non riprendiamo Hakimi?”, propone Francesco. “Basta che non si trascini tutta l’estate per poi finire come per Lookman”, si augura Ezio.