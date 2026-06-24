Inter, come cambia il mercato dopo il no di Palestra: il tesoretto da 50 milioni, Cambiaso e il precedente Lookman

L’inaspettata retromarcia di Palestra che ha scelto il Chelsea costringe Marotta a rivedere i piani di mercato dell’Inter: perché i tifosi sono preoccupati

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L’improvvisa e inaspettata retromarcia di Palestra, che ha scelto il Chelsea quando ormai la trattativa con l’Inter era in chiusura, costringe Marotta a riprogrammare il mercato nerazzurro. Che fine farà il tesoretto da 50 milioni destinato al giovane terzino dell’Atalanta? Mentre avanza la candidatura di Cambiaso, il precedente Lookman agita i tifosi.



Il no di Palestra al Chelsea cambia i piani dell’Inter

Da mesi l’Inter aveva individuato in Palestra l’erede di Dumfries sulla fascia destra. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, i primi contatti con il 21enne di Buccinasco risalgono al 16 aprile, mentre a partire dal 21 maggio sono iniziati i dialoghi tra i due club. A differenza di quanto accaduto la scorsa estate per Lookman, questa volta l’Inter aveva deciso di accontentare le richieste dell’Atalanta, arrivando a spingersi fino a 50 milioni di euro. Forte dell’accordo con il calciatore, il club di viale della Liberazione considerava ormai chiusa l’operazione, ma il Chelsea si è inserito all’ultimo momento con un’offerta irrinunciabile: 55 milioni di euro più bonus alla Dea e un ingaggio da 6 milioni per il classe 2005. Secondo quanto trapela, anche la famiglia Percassi sarebbe rimasta spiazzata dall’epilogo della trattativa. Ora, però, per l’Inter cambia tutto.

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Inter, il piano B sulla fascia destra: rispunta Cambiaso

Non è la prima volta che i nerazzurri vedono sfumare un giocatore che avevano in pugno. Basta riavvolgere il nastro alla scorsa stagione con i casi Leoni e Lookman. La fascia destra, già privata di Dumfries approdato al Real Madrid, è diventata una priorità assoluta. Serve un rinforzo di livello e torna così in auge la pista Cambiaso, seguito anche a gennaio. L’esterno della Juventus è considerato tra i big sacrificabili per far fronte all’assenza della Champions, ma resta il nodo della rivalità tra i due club. L’Inter ha due opzioni: accontentare le richieste dei bianconeri, che valutano Cambiaso non meno di 40 milioni, oppure provare a inserire nella trattativa Frattesi, molto apprezzato da Spalletti.

Marotta e il rebus del tesoretto da 50 milioni: Nico Paz

I tifosi non hanno dubbi: i soldi risparmiati per Palestra vanno reinvestiti su un giocatore capace di fare la differenza. Il nome che infiamma la tifoseria nerazzurra – e che piace anche a Marotta – è quello di Nico Paz, al centro di un intrigo di mercato che coinvolge Como e Real Madrid. I lariani puntano a trattenerlo per un’altra stagione, mentre Florentino Perez ha tempo fino al 30 giugno per esercitare la recompra da 10 milioni e successivamente valutare una cessione da circa 60 milioni.

L’Inter osserva attentamente, attende gli sviluppi e fa il tifo per blancos. Nel frattempo si lavora per consegnare tre rinforzi a Chivu: Provedel, Solet e Jones. Il portiere della Lazio è vicino per circa 3 milioni, mentre è stata aumentata l’offerta a 23 milioni per il difensore dell’Udinese. Più complicata l’operazione per il centrocampista del Liverpool, valutato circa 30 milioni di sterline.

Il precedente Lookman e i timori dei tifosi nerazzurri

Torna alla mente il caso Lookman della scorsa estate, quando l’Inter aveva messo sul piatto un’offerta da 42 milioni di euro più bonus. Una cifra simile era stata considerata anche per Manu Koné della Roma. Entrambe le operazioni sono sfumate e quelle risorse non sono state poi reinvestite su un profilo di pari livello internazionale. Il timore della piazza è che lo scenario possa ripetersi, anche se ora Marotta ha margine e tempo per individuare il rinforzo giusto da consegnare a Chivu, sempre in attesa degli sviluppi del caso Nico Paz.