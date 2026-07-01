Inter, Palestra saluta l’Atalanta e scatena i tifosi traditi sui social: il rischio che corre al Chelsea

Dopo essere stato a un passo dall’Inter prima di accettare la ricca proposta del Chelsea, Marco Palestra rompe il silenzio sui social. Lo fa salutando l’Atalanta, il club in cui è approdato all’età di 10 anni e che gli ha permesso di conquistare la Nazionale maggiore e approdare in Premier League. Il suo post su Instagram ha però scatenato i tifosi dell’Inter, delusi dalla retromarcia del 21enne di Buccinasco.
- Palestra, bye bye Atalanta: il messaggio social
- Tifosi dell’Inter scatenati: “Buona panchina”
- Il vero rischio che Palestra corre al Chelsea
- L’annuncio del Chelsea e le prime parole di Palestra
Palestra, bye bye Atalanta: il messaggio social
È tempo di saluti per Palestra. Prima di tuffarsi nella sua nuova avventura inglese, l’esterno destro, che si è imposto ad alti livelli nell’ultima stagione trascorsa in prestito al Cagliari, ha voluto rendere omaggio all’Atalanta. “Sono arrivato a Bergamo da bambino. L’Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona”, ha esordito così su Instagram. “Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai. Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e per aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie”, ha scritto.
Tifosi dell’Inter scatenati: “Buona panchina”
Il post di Palestra ha incassato i like di Retegui, Dossena e altri personaggi del mondo del calcio. E spiccano i commenti di Francesco Camarda e di un altro calciatore esploso nell’Atalanta e oggi all’Atletico Madrid, Matteo Ruggeri, che scrive: “Vola Marchino. Te lo meriti, ti voglio bene”.
Se i tifosi del Chelsea lo attendono a Stamford Bridge e quelli dell’Atalanta e del Cagliari gli augurano il meglio, i sostenitori dell’Inter – evidentemente delusi da una decisione che ha spiazzato anche Piero Ausilio e tutta la dirigenza nerazzurra – non risparmiano le stoccate. “Buona panchina, Marco”, punge un utente. E ancora: “Da Palestra a panchina è un attimo!”. “Ora vai a insegnare agli inglesi come si rimane in panchina”, commenta un altro tifoso dell’Inter. Insomma, la ferita è ancora aperta.
Il vero rischio che Palestra corre al Chelsea
Dal 2022 a oggi, ossia dall’inizio dell’era Boehly, il Chelsea ha speso quasi due miliardi di euro per acquistare ben 63 calciatori, Palestra compreso. La strategia è stata chiara, si fa per dire: aggiudicarsi i migliori giovani in circolazione affiancandoli a giocatori di maggiore esperienza. Ma i risultati – eccezion fatta per Maresca, che ha regalato Conference League e Mondiale per Club – sono stati deludenti. Non solo: i Blues sono diventati dei veri e propri mangia-calciatori, perché non si contano i talenti che si sono bruciati.
La lista è lunga e comprende nomi come Mudryk, Joao Felix, Nkunku, Disasi, Lavia, Ugochukwu, Delap e Garnacho, solo per citare alcuni dei casi più eclatanti. Ecco, il vero rischio per Palestra non è la panchina, ma finire in quel tritacarne chiamato Stamford Bridge. In chiave Nazionale la speranza è che Xabi Alonso riesca a trovare il bandolo della matassa e che la sua esperienza a Londra sia più simile a quella vissuta al Bayer Leverkusen che a quella del Real Madrid.
L’annuncio del Chelsea e le prime parole di Palestra
Il Chelsea ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Palestra, che ha firmato un contratto fino al 2033. Per battere la concorrenza dell’Inter, i londinesi hanno offerto 55 milioni all’Atalanta e un ingaggio da circa 5 milioni l’anno al calciatore. “Sono carico, non vedo l’ora di iniziare. Ho avvertito l’energia sin dal primo momento in cui il Chelsea mi ha voluto. Abbiamo una squadra veramente forte e Xabi Alonso mi ha parlato di come vuole vederci giocare”.