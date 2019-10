Inter-Parma 2019-2020, le probabili formazioni

L'Inter torna in campo alle 18 di sabato contro il Parma a San Siro. Reduce dal match di Champions League con il Dortmund, Conte potrebbe optare per un turnover: in difesa panchina per De Vrij, al suo posto Bastoni o Ranocchia. Biraghi sulla fascia sinistra, a destra Lazaro o Candreva. In attacco potrebbe esserci una grande sorpresa: Esposito potrebbe spodestare Lukaku al fianco di Lautaro Martinez.

Emergenza infortuni per D'Aversa, privo di tre pezzi grossi come Alves, Inglese e Cornelius. Karamoh potrebbe partire dal 1' con Gervinho e Kulusevski: l'ex Inter è in ballottaggio con Sprocati. In difesa spazio a Gagliolo, a centrocampo Kucka, Scozzarella e Barillà, favorito su Hernani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Bastoni, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Esposito, Lautaro Martinez. All. Conte

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella G.; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All. D'Aversa

SPORTAL.IT | 25-10-2019 09:00