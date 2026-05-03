Inter-Parma, formazioni ufficiali: la decisione su Pio Esposito e Lautaro con affaccio scudetto. Cuesta ci prova

Gara che vale lo scudetto allo stadio San Siro di Milano, Chivu punta sulla coppia Pio Esposito-Thuram con Lautaro Martinez che potrebbe subentrare dalla panchina. Cuesta tiene in panchina Elphege

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una gara da sogno, l’Inter sogna il numero 21 che ormai è davvero a un passo. Basta un pareggio contro il Parma per avere l’aritmetica certezza di cucirsi il triangolino sul petto. Chivu però non vuole lasciare niente di intentato contro una formazione che di fatto ha già concluso una stagione comunque positiva, coronata con una salvezza molto tranquilla.

Inter, la decisione di Chivu su Lautaro Martinez

Cristian Chivu decide di puntare sui titolarissimi. Niente passerelle contro il Parma, i nerazzurri vanno in campo per provare a portare a casa i tre punti e non si accontentano del pareggio che basterebbe per conquistare lo scudetto numero 21 della storia nerazzurra. Per questo motivo il tecnico punterà su tutti i titolarissimi a eccezione di Lautaro Martinez, recuperato ma ancora non al meglio della condizione. In attacco la coppia sarà formata da Thuram e Pio Esposito. A centrocampo mancherà soltanto Calhanoglu che non è stato convocato dopo l’infortunio rimediato nelle ultime settimane e che mette a rischio anche la sua partecipazione alla finale di Coppa Italia, da destra a sinistra ci saranno Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco.

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Cuesta lascia in panchina Elphege

Cuesta deve fare a meno di Cremaschi e Frigan che hanno conclusa la stagione. Non ci sarà spazio alla sorpresa delle ultime giornata Elphege che partirà dalla panchina. La coppia d’attacco decisa da Cuesta è quella formata da Strettezza e Pellegrini. Modulo speculare a quello dell’Inter anche per Cuesta che a centrocampo schiera il terzetto composto da Bernabè, Keita e Nicolussi Caviglia.

Le formazioni ufficiali di Inter-Parma

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Parma, valida per la 35esima giornata di serie A:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

Parma (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta



