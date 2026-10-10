Inter-Parma, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Stankovic, Lautaro e Bonny

Chivu sceglie Chalanoglu a centrocampo e si affida davanti a Pio Esposito e Thuram. Lautaro, Barella, Zielinski e Bonny partono dalla panchina

Alessio Raicaldo Web editor Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter ospita il Parma nella sesta giornata di Serie A con l’obiettivo di proseguire la propria corsa in campionato. La squadra nerazzurra si presenta alla sfida del Meazza forte di una tradizione recente favorevole contro i ducali, rimasti senza vittorie negli ultimi nove confronti di campionato. Cristian Chivu ha scelto l’undici titolare, Alberto Gilardino cerca un risultato positivo all’esordio per interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive in trasferta dei ducali. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Parma e le scelte dei due allenatori. Inter-Parma: le formazioni ufficiali

Stankovic titolare, Lautaro in panchina

Bonny e le scelte offensive: chi parte dalla panchina

Inter-Parma: le formazioni ufficiali Inter-Parma: le formazioni ufficiali L’Inter vuole sfruttare il fattore campo per consolidare il proprio cammino in campionato, mentre il Parma cerca di invertire la tendenza negativa lontano da casa. I nerazzurri si presentano alla sfida con numeri offensivi importanti: sono primi per tiri in porta, con 37 conclusioni nello specchio, e per Expected Goals, con un valore di 14,5. I ducali, al contrario, sono ultimi in entrambe le graduatorie, con 14 tiri in porta e 3,4 xG. Anche i precedenti sorridono alla squadra milanese, imbattuta nelle ultime nove sfide di Serie A contro il Parma, con sei vittorie e tre pareggi. Stankovic titolare, Lautaro in panchina Chivu schiera l’Inter con il 3-5-2, affidando a Josep Martínez la difesa della porta. In difesa spazio a Bisseck, Pavard e Carlos Augusto, mentre sulle corsie esterne agiscono Diouf e Dimarco. In mezzo al campo, accanto a Sučić, ci sono Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, invece, il tecnico nerazzurro punta sulla coppia formata da Pio Esposito e Marcus Thuram. Lautaro in panchina cpsì come Zielinski e Barella. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Bonny e le scelte offensive: chi parte dalla panchina L’undici ufficiale dell’Inter vede Esposito e Thuram dal primo minuto, mentre Bonny non figura tra i titolari indicati nella formazione nerazzurra. Chivu sceglie quindi una coppia offensiva già definita per affrontare il Parma, senza rinunciare alla possibilità di intervenire a gara in corso. I nerazzurri puntano a sfruttare la propria produzione offensiva e la continuità realizzativa mostrata nei confronti diretti più recenti. Il Parma, dal canto suo, si affida a David Romero come riferimento avanzato nel sistema scelto da Gilardino. Forse ti può interessare Serie A, dove vedere Inter-Parma e Napoli-Frosinone, il programma della sesta giornata Il campionato riparte dopo la lunga sosta per le Nazionali. Tutti gli incontri del weekend, con orari, copertura televisiva e situazione in classifica Inter-Parma: le formazioni ufficiali INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 95 Bastoni, 99 Spence. Allenatore: Cristian Chivu PARMA (3-4-2-1): 40 Corvi; 15 Delprato, 34 Diego Carlos, 37 Troilo; 29 Carboni, 16 Keita, 4 Sierro, 14 Valeri; 19 Touré, 80 Fabbian; 23 Elphege. A disposizione: 22 Ghidotti, 30 Daffara, 7 Diallo Thiao, 8 Cremaschi, 9 Romero, 10 Bernabé, 20 Frigan, 27 Britschgi, 32 Ordonez, 47 Konaté, 70 D. Diallo, 72 Drobnic, 76 Lontani. Allenatore: Alberto Gilardino