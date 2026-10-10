Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Inter-Parma, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Stankovic, Lautaro e Bonny

Chivu sceglie Chalanoglu a centrocampo e si affida davanti a Pio Esposito e Thuram. Lautaro, Barella, Zielinski e Bonny partono dalla panchina

3 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter ospita il Parma nella sesta giornata di Serie A con l’obiettivo di proseguire la propria corsa in campionato. La squadra nerazzurra si presenta alla sfida del Meazza forte di una tradizione recente favorevole contro i ducali, rimasti senza vittorie negli ultimi nove confronti di campionato. Cristian Chivu ha scelto l’undici titolare, Alberto Gilardino cerca un risultato positivo all’esordio per interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive in trasferta dei ducali. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Parma e le scelte dei due allenatori.

Inter-Parma: le formazioni ufficiali

L’Inter vuole sfruttare il fattore campo per consolidare il proprio cammino in campionato, mentre il Parma cerca di invertire la tendenza negativa lontano da casa. I nerazzurri si presentano alla sfida con numeri offensivi importanti: sono primi per tiri in porta, con 37 conclusioni nello specchio, e per Expected Goals, con un valore di 14,5. I ducali, al contrario, sono ultimi in entrambe le graduatorie, con 14 tiri in porta e 3,4 xG. Anche i precedenti sorridono alla squadra milanese, imbattuta nelle ultime nove sfide di Serie A contro il Parma, con sei vittorie e tre pareggi.

Stankovic titolare, Lautaro in panchina

Chivu schiera l’Inter con il 3-5-2, affidando a Josep Martínez la difesa della porta. In difesa spazio a Bisseck, Pavard e Carlos Augusto, mentre sulle corsie esterne agiscono Diouf e Dimarco. In mezzo al campo, accanto a Sučić, ci sono Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, invece, il tecnico nerazzurro punta sulla coppia formata da Pio Esposito e Marcus Thuram. Lautaro in panchina cpsì come Zielinski e Barella.

Bonny e le scelte offensive: chi parte dalla panchina

L’undici ufficiale dell’Inter vede Esposito e Thuram dal primo minuto, mentre Bonny non figura tra i titolari indicati nella formazione nerazzurra. Chivu sceglie quindi una coppia offensiva già definita per affrontare il Parma, senza rinunciare alla possibilità di intervenire a gara in corso. I nerazzurri puntano a sfruttare la propria produzione offensiva e la continuità realizzativa mostrata nei confronti diretti più recenti. Il Parma, dal canto suo, si affida a David Romero come riferimento avanzato nel sistema scelto da Gilardino.

Inter-Parma: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 95 Bastoni, 99 Spence. Allenatore: Cristian Chivu

PARMA (3-4-2-1): 40 Corvi; 15 Delprato, 34 Diego Carlos, 37 Troilo; 29 Carboni, 16 Keita, 4 Sierro, 14 Valeri; 19 Touré, 80 Fabbian; 23 Elphege. A disposizione: 22 Ghidotti, 30 Daffara, 7 Diallo Thiao, 8 Cremaschi, 9 Romero, 10 Bernabé, 20 Frigan, 27 Britschgi, 32 Ordonez, 47 Konaté, 70 D. Diallo, 72 Drobnic, 76 Lontani. Allenatore: Alberto Gilardino

Inter-Parma, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Stankovic, Lautaro e Bonny Ansa

Leggi anche:

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Inter - Parma
Napoli - Frosinone
SERIE B:
Vicenza - Pisa
Arezzo - Cremonese

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio