Inter-Parma, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Stankovic, Lautaro e Bonny

L’Inter ospita il Parma nella sesta giornata di Serie A con l’obiettivo di proseguire la propria corsa in campionato. La squadra nerazzurra si presenta alla sfida del Meazza forte di una tradizione recente favorevole contro i ducali, rimasti senza vittorie negli ultimi nove confronti di campionato. Cristian Chivu ha scelto l’undici titolare, Alberto Gilardino cerca un risultato positivo all’esordio per interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive in trasferta dei ducali. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Parma e le scelte dei due allenatori.
- Inter-Parma: le formazioni ufficiali
- Stankovic titolare, Lautaro in panchina
- Bonny e le scelte offensive: chi parte dalla panchina
- Inter-Parma: le formazioni ufficiali
Inter-Parma: le formazioni ufficiali
Stankovic titolare, Lautaro in panchina
Chivu schiera l’Inter con il 3-5-2, affidando a Josep Martínez la difesa della porta. In difesa spazio a Bisseck, Pavard e Carlos Augusto, mentre sulle corsie esterne agiscono Diouf e Dimarco. In mezzo al campo, accanto a Sučić, ci sono Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, invece, il tecnico nerazzurro punta sulla coppia formata da Pio Esposito e Marcus Thuram. Lautaro in panchina cpsì come Zielinski e Barella.
Bonny e le scelte offensive: chi parte dalla panchina
L’undici ufficiale dell’Inter vede Esposito e Thuram dal primo minuto, mentre Bonny non figura tra i titolari indicati nella formazione nerazzurra. Chivu sceglie quindi una coppia offensiva già definita per affrontare il Parma, senza rinunciare alla possibilità di intervenire a gara in corso. I nerazzurri puntano a sfruttare la propria produzione offensiva e la continuità realizzativa mostrata nei confronti diretti più recenti. Il Parma, dal canto suo, si affida a David Romero come riferimento avanzato nel sistema scelto da Gilardino.
Inter-Parma: le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 95 Bastoni, 99 Spence. Allenatore: Cristian Chivu
PARMA (3-4-2-1): 40 Corvi; 15 Delprato, 34 Diego Carlos, 37 Troilo; 29 Carboni, 16 Keita, 4 Sierro, 14 Valeri; 19 Touré, 80 Fabbian; 23 Elphege. A disposizione: 22 Ghidotti, 30 Daffara, 7 Diallo Thiao, 8 Cremaschi, 9 Romero, 10 Bernabé, 20 Frigan, 27 Britschgi, 32 Ordonez, 47 Konaté, 70 D. Diallo, 72 Drobnic, 76 Lontani. Allenatore: Alberto Gilardino