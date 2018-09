Inter-Parma: le probabili formazioni

Inter-Parma in programma alle 15 a San Siro riapre in grande stile il campionato dopo lo stop delle Nazionali. I nerazzurri non possono permettersi errori dopo la partenza balbettante ma per certi versi pensano già all'attesissima sfida di martedì contro il Tottenham: Mauro Icardi partirà solo dalla panchina, per essere al meglio in Champions League. A centrocampo possibile chance per Gagliardini, con lui Brozovic. Nainggolan trequartista con Politano e Perisic, Keita unica punta.

Tanti dubbi per il tecnico dei crociati D'Aversa: dovrebbe essere confermato il tridente Di Gaudio-Inglese-Gervinho, a centrocampo ballottaggio Rigoni-Deiola, dubbi anche sulle fasce.

Inter-Parma (ore 15) probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Miranda, de Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita.

A disposizione: Padelli, Berni, Vrsaljko, Skriniar, Ranocchia, Asamoah, Vecino, Joao Mario, Borja Valero, Icardi, Candreva. Allenatore: Spalletti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

A disposizione: Bagheria, Frattali, Gazzola, Sierralta, Bastoni, Dimarco, Deiola, Ciciretti, Siligardi, Sprocati, Ceravolo, Da Cruz. Allenatore: D'Aversa

SPORTAL.IT | 15-09-2018 09:35