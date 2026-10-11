Inter-Parma, moviola: il Var stavolta non poteva tacere, doppio errore dell’arbitro

La prova dell’arbitro bergamasco Kevin Bonacina a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è stata una partita molto difficile da arbitrare ma Kevin Bonacina aveva preso un abbaglio sul rigore per l’Inter, che non aveva visto. E’ stato salvato dal Var. Vediamo cosa è successo al Meazza.

Inter-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ Diouf penetra palla al piede nell’area di rigore avversaria e cade dopo un contrasto con Keita. Per l’arbitro non c’è nulla. Valido al 13′ il gol di Sucic. Al 15′ Pio Esposito cade in area contrastato da Diego Carlos che fa fallo entrando in ritardo, l’arbitro Bonacina dice inspiegabilmente di no ma il Var Paterna lo richiama all’OFR e il direttore di gara assegna il calcio di rigore giudicando falloso l’intervento del difensore gialloblù. Dal dischetto segna Çalhanoglu. E’ solo la seconda volta dall’inizio della stagione che il Var chiama l’arbitro al monitor.

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Le proteste del Parma

Al 31′ regolare il 3-0 di Thuram. Il Parma chiede un rigore al 39′ per un intervento dubbio di Pavard in area su El BilalTourè ma per Bonacina non ci sono gli estremi per il penalty. Ripresa soft senza episodi particolari e dopo il recupero finisce 3-0.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn Luca Marelli che parte dal rigore iniziale per l’Inter: “C’è un fallo chiaro su Pio, piede sinistro sulla caviglia di Esposito, obbligatorio l’intervento del Var”. Sul rigore chiesto dal Parma l’ex arbitro comasco è lapidario: “Tra Pavard e Tourè c’era solo un tocco sulla spalla, giusta la decisione di Bonacina”.

L’intervento di Calvarese

Anche l’ex arbitro Calvarese dice la sua sul rigore per i nerazzurri. Sul suo profilo social sottolinea che Esposito arriva prima e il calciatore del Parma gli pesta il piede: “Fa bene il Var Paterna a richiamare l’arbitro all’Ofr ma sbaglia Bonacina a non ammonire Diego Carlos”.

Chi è l’arbitro Bonacina

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Inter-Parma, fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B e soprattutto Serie A dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1. L’anno scorso aveva arbitrato 7 gare in A, l’ultima volta in A in Napoli-Bologna.

I precedenti tra le due squadre

Erano 70 i precedenti tra Inter e Parma in tutte le competizioni e sono decisamente a favore dei nerazzurri di Milano: 31 vittorie Inter, 20 pareggi e 19 vittorie del Parma.

L’arbitro non ha estratto cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Fontani e Barone con Manganiello IV uomo, Paterna al Var e Massimi all’Avar, l’arbitro del match non ha ammonito alcun giocatore.