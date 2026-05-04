Inter-Parma, moviola: rigore negato e gol annullato ai ducali, i dubbi sulle reti nerazzurre

La prova dell’arbitro Bonacina a San Siro nel posticipo di A che ha regalato lo scudetto ai nerazzurri analizzata al microscopio, un solo ammonito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è un arbitro di primissima fascia ma non ha demeritato al Meazza il bergamasco Kevin Bonacina anche se resta qualche dubbio su alcune decisioni. Vediamo cosa è successo.

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Inter-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, Al 30′ qualche dubbio sul tocco di Ndiaye sul tiro di Denzel Dumfries ma il contatto sembra con il petto. Regolare il gol del vantaggio dell’Inter al 46’: Thuram parte in posizione corretta sull’assist di Zielinski. Primo ammonito proprio il polacco ex Napoli, al 64′, per un fallo tattico. Al 73′ il Parma chiede un rigore per un presunto tocco di mano in area, ma Bonacina lascia correre.

Il gol annullato al Parma

All’80’ il raddoppio e ancora qualche dubbio con Mkhitaryan che segna dopo un’azione viziata solo dal dubbio sulla posizione di partenza di Lautaro Martinez, giudicata però regolare dalla terna arbitrale per la presenza di Troilo.All’86’ il Parma potrebbe riaprire la gara col gol del solito Nesta Elphege ma il gol viene annullato per fuorigioco di di Almqvist. Infine al 90′ la conclusione di Frattesi, che era entrato da soli 2 minuti, non supera completamente la linea, come confermato dalla Goal Line Technology. Finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Bonacina

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Inter-Parma, fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B e soprattutto Serie A dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1. In questa stagione aveva arbitrato 6 gare in A, l’ultima volta in Lazio-Udinese.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto bergamasco aveva incontrato i ducali una sola volta (ko per 3-1 col Bologna) e non aveva mai diretto prima i nerazzurri.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Palermo con Massimi IV uomo, Marini al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Zielinski.