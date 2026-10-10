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CALCIO SERIE A

Inter-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Inter-Parma, 6ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 10 ottobre alle 18 al Meazza. Probabili formazioni, assenze, arbitro e statistiche.

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Redazione

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Ambizioni di vertice contro caccia a punti salvezza: InterParma, 6ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca sabato 10 ottobre alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri sono secondi con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta, 15 gol segnati e 8 subiti. I ducali occupano il 15° posto a quota 4: una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, con 4 reti realizzate e 7 incassate. Favori del pronostico ai padroni di casa, ma gli ospiti cercano un risultato per allontanare la zona calda.


Probabili formazioni di InterParma

L’Inter dovrebbe disporsi con il 3-1-4-2: davanti a Martínez Riera si va verso il terzetto Pavard, Bisseck e Zopolato Neves. Senza Stones e Jones, l’opzione sarebbe Zieliński davanti alla difesa, con Barella e Çalhanoğlu a dare qualità e Diouf e Dimarco sulle corsie. In attacco dovrebbero partire Martínez e Thuram. Il Parma potrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Delprato, Troilo e Santos Silva proteggerebbero Corvi, mentre Sierro e Keita dovrebbero presidiare il centrocampo. Touré e Lontani potrebbero sostenere Romero. Pesano le assenze di Nicolussi Caviglia e Almqvist, mentre Ndiaye resta in dubbio. Nei dati disponibili non risultano squalificati.

  • Inter (3-1-4-2): Martínez Riera; Pavard, Bisseck, Zopolato Neves; Zieliński; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Thuram.

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  • Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Santos Silva; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Romero.

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Gli indisponibili

Le assenze riducono le possibilità di rotazione dell’Inter: Stones è fuori per un infortunio alla coscia, mentre Jones deve fare i conti con un problema all’inguine. Il Parma perde invece Nicolussi Caviglia, fermato da un infortunio all’inguine, e Almqvist, alle prese con un problema al polpaccio: due defezioni che potrebbero limitare le alternative in mezzo al campo e sulla trequarti. Da valutare Ndiaye, segnalato in dubbio per una contusione: la sua assenza non è certa e un eventuale recupero offrirebbe un’opzione in più in difesa.

  • Inter: Stones (infortunio alla coscia), Jones (infortunio all’inguine).
  • Parma: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Almqvist (infortunio al polpaccio). In dubbio: Ndiaye (contusione).

Le ultime partite giocate da Inter e Parma

Il bilancio delle cinque gare di campionato disponibili racconta due partenze differenti. L’Inter è imbattuta e ha raccolto 13 punti, sostenuta da un attacco da tre gol a partita. Il Parma ne ha conquistati quattro, con tre sconfitte e una produzione offensiva più contenuta. A rendere impegnativa la trasferta dei ducali c’è anche il rendimento casalingo nerazzurro: tre successi in tre incontri, pur concedendo complessivamente sei reti.

Squadra Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
Inter 5 4 1 0 13
Parma 5 1 1 3 4

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:

  • InterMonza 4-1: vittoria nerazzurra.
  • CagliariInter 0-1: vittoria nerazzurra.
  • InterNapoli 3-2: vittoria nerazzurra.
  • InterUdinese 5-3: vittoria nerazzurra.
  • RomaInter 2-2: pareggio.
  • ParmaCagliari 0-1: sconfitta ducale.
  • JuventusParma 2-0: sconfitta ducale.
  • ParmaMonza 1-1: pareggio.
  • ComoParma 2-1: sconfitta ducale.
  • ParmaGenoa 2-1: vittoria ducale.

L’arbitro di InterParma

A dirigere la partita sarà Kevin Bonacina, affiancato dagli assistenti Fontani e Barone. Manganiello sarà il quarto ufficiale, Paterna il VAR e Massimi l’AVAR. Le statistiche disponibili per Bonacina nella Serie A 2026-27 riguardano un solo incontro: 25 falli fischiati, cinque fuorigioco e un cartellino giallo, senza espulsioni né rigori assegnati. La media è dunque di un’ammonizione a partita, ma il campione ancora ridotto suggerisce prudenza nel delinearne il metro arbitrale.

InterParma: curiosità e pillole sul match

I precedenti recenti indicano una direzione precisa: l’Inter non perde contro il Parma da nove confronti di campionato e ha costruito una continuità offensiva notevole, segnando almeno due volte in ciascuna delle ultime otto sfide. Il ricordo dell’ultimo colpo ducale al Meazza porta però a Dimarco, decisivo nel settembre 2018 con la maglia degli ospiti. Oggi i nerazzurri cercano un’altra conferma davanti al proprio pubblico: un successo significherebbe quattro vittorie nelle prime quattro gare interne, traguardo raro nella storia recente del club. Per gli emiliani la priorità è spezzare una striscia negativa fuori casa, contro un avversario che guida il torneo per tiri nello specchio e gol attesi. I riflettori individuali sono su Martínez, vicino a un riferimento storico come Lorenzi, e su Romero, chiamato a dare concretezza alle occasioni ducali. La ripresa dopo la pausa delle nazionali aggiunge un’insidia: per entrambe, negli ultimi anni, non è sempre coincisa con un ritorno vincente.

  • Nove sfide senza sconfitte: l’Inter ha raccolto sei vittorie e tre pareggi negli ultimi nove incroci di Serie A con il Parma, vincendo quattro dei cinque più recenti. L’ultima affermazione ducale risale al 15 settembre 2018: 1-0 al Meazza firmato dall’ex Dimarco, al suo primo gol nel torneo.
  • Il gol, contro i ducali, arriva spesso in coppia: l’Inter ha segnato almeno due reti nelle ultime otto sfide di campionato al Parma, per un totale di 17. Serie più lunghe sono state registrate soltanto contro Hellas Verona e Sampdoria, entrambe a quota 11 partite, e Cagliari, a quota 10.
  • Un possibile primato difensivo accompagna la sfida: dopo due confronti consecutivi senza subire gol contro il Parma, l’Inter potrebbe arrivare per la prima volta a tre porte inviolate di fila contro i ducali in Serie A.
  • Il Meazza può regalare un avvio da ricordare: vincendo, l’Inter conquisterebbe tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A per la terza volta negli ultimi 35 anni. I precedenti sono il 2017-18 con Spalletti e il 2005-06 con Mancini.
  • Il Parma deve invertire la rotta in trasferta: ha perso le ultime quattro gare esterne di campionato. Una sequenza più lunga manca dal periodo tra aprile 2021 e agosto 2024, quando le sconfitte consecutive lontano da casa furono sei.
  • Il ritorno di Gilardino al Parma richiama una pagina importante della storia ducale: da attaccante realizzò 50 gol in 96 presenze di Serie A tra il 2002 e il 2005. Nella graduatoria dei marcatori del club nel massimo campionato lo precede soltanto Crespo, con 72 reti.
  • La pausa delle nazionali non offre garanzie: l’Inter ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate alla ripresa, dopo otto incontri senza sconfitte. Il Parma ha invece vinto una sola delle ultime 12 gare dopo la sosta, con sei pareggi e cinque sconfitte: il successo è il 2-1 sull’Hellas Verona del 23 novembre 2025.
  • Il divario nella costruzione delle occasioni è netto: l’Inter guida il campionato con 37 tiri in porta, mentre il Parma è ultimo con 14. Anche i gol attesi, che misurano la qualità delle opportunità create, collocano le due squadre agli estremi: 14,5 per i nerazzurri e 3,4 per i crociati.
  • Martínez arriva da due doppiette consecutive nelle sue presenze di campionato contro Napoli e Roma. Un’altra marcatura multipla lo renderebbe il primo interista a riuscirci per tre presenze di fila nell’era dei tre punti; l’ultimo precedente assoluto appartiene a Muraro, tra dicembre 1976 e gennaio 1977. Con 136 gol in Serie A per l’Inter, l’argentino è inoltre a due reti da Lorenzi, secondo a quota 138 dietro Meazza, primo con 197.
  • Romero ha trovato la rete nelle sue ultime due presenze di campionato contro Genoa e Como. Il prossimo obiettivo è segnare per tre apparizioni consecutive: l’ultimo giocatore del Parma a riuscirci in Serie A è stato Kulusevski, nel luglio 2020.

Le statistiche stagionali di Inter e Parma

L’Inter controlla maggiormente il gioco e produce molte più occasioni: possesso medio del 62,6% contro il 42,9% del Parma, 37 tiri nello specchio contro 14 e 15 gol contro quattro. La precisione nei passaggi premia i nerazzurri, con l’89,83% rispetto all’81,52% ducale, così come la conversione delle conclusioni: 17,44% contro 11,11%. Il vantaggio offensivo non coincide però con una difesa impermeabile: l’Inter ha incassato otto reti, una più degli ospiti. Il Parma ha subito 92 tiri contro i 57 nerazzurri e deve soprattutto ridurre la pressione sulla propria area; attenzione anche alle conclusioni dalla distanza, da cui sono arrivati quattro dei sette gol concessi.

Tra i singoli, Martínez guida i marcatori dell’Inter con quattro reti; seguono Thuram, Esposito e Çalhanoglu con due, poi Barella, Bisseck, Bonny, Zopolato Neves e Zielinski con una. Nel Parma il miglior realizzatore è Romero, a quota due, davanti a Almqvist e Lontani, entrambi con un gol. Diouf è il miglior assistman nerazzurro con tre passaggi vincenti; tra i ducali condividono il primato Almqvist, Elphege e Touré, con uno ciascuno. Per le ammonizioni, Akanji e Martínez sono a quota due nell’Inter, come Delprato e Troilo nel Parma. Nei dati disponibili non risultano cartellini rossi per i giocatori delle due squadre. Tra i portieri, Martínez Riera ha ottenuto una porta inviolata e compiuto 12 parate; Corvi non ha ancora chiuso una gara senza subire gol, ma conta 21 interventi.

Statistica Inter Parma
Posizione in classifica 15ª
Punti 13 4
Partite giocate 5 5
Vittorie 4 1
Pareggi 1 1
Sconfitte 0 3
Gol segnati 15 4
Gol subiti 8 7
Media gol segnati a partita 3,0 0,8
Media gol subiti a partita 1,6 1,4
Possesso palla medio 62,6% 42,9%
Tiri nello specchio 37 14
Precisione al tiro 43,02% 38,89%
Conversione delle conclusioni 17,44% 11,11%
Gol attesi 14,5 3,4
Precisione nei passaggi 89,83% 81,52%
Assist 11 3
Calci d’angolo battuti 31 17
Tiri subiti 57 92
Pali e traverse colpiti 7 1
Falli commessi 33 55
Cartellini gialli 8 8
Cartellini rossi segnalati Nessuno Nessuno
Capocannoniere Martínez: 4 Romero: 2
Giocatori con più assist Diouf: 3 Almqvist, Elphege, Touré: 1
Giocatori con più ammonizioni Akanji, Martínez: 2 Delprato, Troilo: 2
Porte inviolate del portiere Martínez Riera: 1 Corvi: 0
Parate del portiere Martínez Riera: 12 Corvi: 21

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Inter-Parma?

Inter-Parma, valida per la 6ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18:00 italiane.

Dove si gioca Inter-Parma?

La partita si disputa allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come San Siro.

Chi è l’arbitro di Inter-Parma?

L’arbitro è Kevin Bonacina, con Fontani e Barone come assistenti. Il quarto ufficiale è Manganiello; al VAR c’è Paterna, affiancato dall’AVAR Massimi.

Inter-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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