Inter-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Ambizioni di vertice contro caccia a punti salvezza: Inter–Parma, 6ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca sabato 10 ottobre alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri sono secondi con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta, 15 gol segnati e 8 subiti. I ducali occupano il 15° posto a quota 4: una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, con 4 reti realizzate e 7 incassate. Favori del pronostico ai padroni di casa, ma gli ospiti cercano un risultato per allontanare la zona calda.
- Probabili formazioni di Inter-Parma
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate da Inter e Parma
- L’arbitro di Inter-Parma
- Inter-Parma: curiosità e pillole sul match
- Le statistiche stagionali di Inter e Parma
Probabili formazioni di Inter–Parma
L’Inter dovrebbe disporsi con il 3-1-4-2: davanti a Martínez Riera si va verso il terzetto Pavard, Bisseck e Zopolato Neves. Senza Stones e Jones, l’opzione sarebbe Zieliński davanti alla difesa, con Barella e Çalhanoğlu a dare qualità e Diouf e Dimarco sulle corsie. In attacco dovrebbero partire Martínez e Thuram. Il Parma potrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Delprato, Troilo e Santos Silva proteggerebbero Corvi, mentre Sierro e Keita dovrebbero presidiare il centrocampo. Touré e Lontani potrebbero sostenere Romero. Pesano le assenze di Nicolussi Caviglia e Almqvist, mentre Ndiaye resta in dubbio. Nei dati disponibili non risultano squalificati.
- Inter (3-1-4-2): Martínez Riera; Pavard, Bisseck, Zopolato Neves; Zieliński; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Thuram.
- Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Santos Silva; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Romero.
Gli indisponibili
Le assenze riducono le possibilità di rotazione dell’Inter: Stones è fuori per un infortunio alla coscia, mentre Jones deve fare i conti con un problema all’inguine. Il Parma perde invece Nicolussi Caviglia, fermato da un infortunio all’inguine, e Almqvist, alle prese con un problema al polpaccio: due defezioni che potrebbero limitare le alternative in mezzo al campo e sulla trequarti. Da valutare Ndiaye, segnalato in dubbio per una contusione: la sua assenza non è certa e un eventuale recupero offrirebbe un’opzione in più in difesa.
- Inter: Stones (infortunio alla coscia), Jones (infortunio all’inguine).
- Parma: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Almqvist (infortunio al polpaccio). In dubbio: Ndiaye (contusione).
Le ultime partite giocate da Inter e Parma
Il bilancio delle cinque gare di campionato disponibili racconta due partenze differenti. L’Inter è imbattuta e ha raccolto 13 punti, sostenuta da un attacco da tre gol a partita. Il Parma ne ha conquistati quattro, con tre sconfitte e una produzione offensiva più contenuta. A rendere impegnativa la trasferta dei ducali c’è anche il rendimento casalingo nerazzurro: tre successi in tre incontri, pur concedendo complessivamente sei reti.
|Squadra
|Partite
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Inter
|5
|4
|1
|0
|13
|Parma
|5
|1
|1
|3
|4
Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:
- Inter–Monza 4-1: vittoria nerazzurra.
- Cagliari–Inter 0-1: vittoria nerazzurra.
- Inter–Napoli 3-2: vittoria nerazzurra.
- Inter–Udinese 5-3: vittoria nerazzurra.
- Roma–Inter 2-2: pareggio.
- Parma–Cagliari 0-1: sconfitta ducale.
- Juventus–Parma 2-0: sconfitta ducale.
- Parma–Monza 1-1: pareggio.
- Como–Parma 2-1: sconfitta ducale.
- Parma–Genoa 2-1: vittoria ducale.
L’arbitro di Inter–Parma
A dirigere la partita sarà Kevin Bonacina, affiancato dagli assistenti Fontani e Barone. Manganiello sarà il quarto ufficiale, Paterna il VAR e Massimi l’AVAR. Le statistiche disponibili per Bonacina nella Serie A 2026-27 riguardano un solo incontro: 25 falli fischiati, cinque fuorigioco e un cartellino giallo, senza espulsioni né rigori assegnati. La media è dunque di un’ammonizione a partita, ma il campione ancora ridotto suggerisce prudenza nel delinearne il metro arbitrale.
Inter–Parma: curiosità e pillole sul match
I precedenti recenti indicano una direzione precisa: l’Inter non perde contro il Parma da nove confronti di campionato e ha costruito una continuità offensiva notevole, segnando almeno due volte in ciascuna delle ultime otto sfide. Il ricordo dell’ultimo colpo ducale al Meazza porta però a Dimarco, decisivo nel settembre 2018 con la maglia degli ospiti. Oggi i nerazzurri cercano un’altra conferma davanti al proprio pubblico: un successo significherebbe quattro vittorie nelle prime quattro gare interne, traguardo raro nella storia recente del club. Per gli emiliani la priorità è spezzare una striscia negativa fuori casa, contro un avversario che guida il torneo per tiri nello specchio e gol attesi. I riflettori individuali sono su Martínez, vicino a un riferimento storico come Lorenzi, e su Romero, chiamato a dare concretezza alle occasioni ducali. La ripresa dopo la pausa delle nazionali aggiunge un’insidia: per entrambe, negli ultimi anni, non è sempre coincisa con un ritorno vincente.
- Nove sfide senza sconfitte: l’Inter ha raccolto sei vittorie e tre pareggi negli ultimi nove incroci di Serie A con il Parma, vincendo quattro dei cinque più recenti. L’ultima affermazione ducale risale al 15 settembre 2018: 1-0 al Meazza firmato dall’ex Dimarco, al suo primo gol nel torneo.
- Il gol, contro i ducali, arriva spesso in coppia: l’Inter ha segnato almeno due reti nelle ultime otto sfide di campionato al Parma, per un totale di 17. Serie più lunghe sono state registrate soltanto contro Hellas Verona e Sampdoria, entrambe a quota 11 partite, e Cagliari, a quota 10.
- Un possibile primato difensivo accompagna la sfida: dopo due confronti consecutivi senza subire gol contro il Parma, l’Inter potrebbe arrivare per la prima volta a tre porte inviolate di fila contro i ducali in Serie A.
- Il Meazza può regalare un avvio da ricordare: vincendo, l’Inter conquisterebbe tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A per la terza volta negli ultimi 35 anni. I precedenti sono il 2017-18 con Spalletti e il 2005-06 con Mancini.
- Il Parma deve invertire la rotta in trasferta: ha perso le ultime quattro gare esterne di campionato. Una sequenza più lunga manca dal periodo tra aprile 2021 e agosto 2024, quando le sconfitte consecutive lontano da casa furono sei.
- Il ritorno di Gilardino al Parma richiama una pagina importante della storia ducale: da attaccante realizzò 50 gol in 96 presenze di Serie A tra il 2002 e il 2005. Nella graduatoria dei marcatori del club nel massimo campionato lo precede soltanto Crespo, con 72 reti.
- La pausa delle nazionali non offre garanzie: l’Inter ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate alla ripresa, dopo otto incontri senza sconfitte. Il Parma ha invece vinto una sola delle ultime 12 gare dopo la sosta, con sei pareggi e cinque sconfitte: il successo è il 2-1 sull’Hellas Verona del 23 novembre 2025.
- Il divario nella costruzione delle occasioni è netto: l’Inter guida il campionato con 37 tiri in porta, mentre il Parma è ultimo con 14. Anche i gol attesi, che misurano la qualità delle opportunità create, collocano le due squadre agli estremi: 14,5 per i nerazzurri e 3,4 per i crociati.
- Martínez arriva da due doppiette consecutive nelle sue presenze di campionato contro Napoli e Roma. Un’altra marcatura multipla lo renderebbe il primo interista a riuscirci per tre presenze di fila nell’era dei tre punti; l’ultimo precedente assoluto appartiene a Muraro, tra dicembre 1976 e gennaio 1977. Con 136 gol in Serie A per l’Inter, l’argentino è inoltre a due reti da Lorenzi, secondo a quota 138 dietro Meazza, primo con 197.
- Romero ha trovato la rete nelle sue ultime due presenze di campionato contro Genoa e Como. Il prossimo obiettivo è segnare per tre apparizioni consecutive: l’ultimo giocatore del Parma a riuscirci in Serie A è stato Kulusevski, nel luglio 2020.
Le statistiche stagionali di Inter e Parma
L’Inter controlla maggiormente il gioco e produce molte più occasioni: possesso medio del 62,6% contro il 42,9% del Parma, 37 tiri nello specchio contro 14 e 15 gol contro quattro. La precisione nei passaggi premia i nerazzurri, con l’89,83% rispetto all’81,52% ducale, così come la conversione delle conclusioni: 17,44% contro 11,11%. Il vantaggio offensivo non coincide però con una difesa impermeabile: l’Inter ha incassato otto reti, una più degli ospiti. Il Parma ha subito 92 tiri contro i 57 nerazzurri e deve soprattutto ridurre la pressione sulla propria area; attenzione anche alle conclusioni dalla distanza, da cui sono arrivati quattro dei sette gol concessi.
Tra i singoli, Martínez guida i marcatori dell’Inter con quattro reti; seguono Thuram, Esposito e Çalhanoglu con due, poi Barella, Bisseck, Bonny, Zopolato Neves e Zielinski con una. Nel Parma il miglior realizzatore è Romero, a quota due, davanti a Almqvist e Lontani, entrambi con un gol. Diouf è il miglior assistman nerazzurro con tre passaggi vincenti; tra i ducali condividono il primato Almqvist, Elphege e Touré, con uno ciascuno. Per le ammonizioni, Akanji e Martínez sono a quota due nell’Inter, come Delprato e Troilo nel Parma. Nei dati disponibili non risultano cartellini rossi per i giocatori delle due squadre. Tra i portieri, Martínez Riera ha ottenuto una porta inviolata e compiuto 12 parate; Corvi non ha ancora chiuso una gara senza subire gol, ma conta 21 interventi.
|Statistica
|Inter
|Parma
|Posizione in classifica
|2ª
|15ª
|Punti
|13
|4
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|4
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|0
|3
|Gol segnati
|15
|4
|Gol subiti
|8
|7
|Media gol segnati a partita
|3,0
|0,8
|Media gol subiti a partita
|1,6
|1,4
|Possesso palla medio
|62,6%
|42,9%
|Tiri nello specchio
|37
|14
|Precisione al tiro
|43,02%
|38,89%
|Conversione delle conclusioni
|17,44%
|11,11%
|Gol attesi
|14,5
|3,4
|Precisione nei passaggi
|89,83%
|81,52%
|Assist
|11
|3
|Calci d’angolo battuti
|31
|17
|Tiri subiti
|57
|92
|Pali e traverse colpiti
|7
|1
|Falli commessi
|33
|55
|Cartellini gialli
|8
|8
|Cartellini rossi segnalati
|Nessuno
|Nessuno
|Capocannoniere
|Martínez: 4
|Romero: 2
|Giocatori con più assist
|Diouf: 3
|Almqvist, Elphege, Touré: 1
|Giocatori con più ammonizioni
|Akanji, Martínez: 2
|Delprato, Troilo: 2
|Porte inviolate del portiere
|Martínez Riera: 1
|Corvi: 0
|Parate del portiere
|Martínez Riera: 12
|Corvi: 21
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Inter-Parma?
-
Inter-Parma, valida per la 6ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18:00 italiane.
- Dove si gioca Inter-Parma?
-
La partita si disputa allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come San Siro.
- Chi è l’arbitro di Inter-Parma?
-
L’arbitro è Kevin Bonacina, con Fontani e Barone come assistenti. Il quarto ufficiale è Manganiello; al VAR c’è Paterna, affiancato dall’AVAR Massimi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.