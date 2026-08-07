Inter, Pavard è il Leao nerazzurro: perché il francese potrebbe restare alla corte di Chivu 

Marotta puntava a cedere il francese per il quale però non solo arrivate offerte oltre a quella dell’Al-Ittihad, rifiutata. Intanto il giocatore prova a creare un legame con Chivu

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Proprio come Rafa Leao al Milan, Benjamin Pavard alla fine potrebbe restare all’Inter. Beppe Marotta aveva messo il francese in lista di sbarco, ma l’assenza di offerte può spingere il club a cambiare idea e a trattenerlo in organico. Intanto il difensore sta provando a farsi apprezzare da Cristian Chivu.

Pavard, il Leao dell’Inter

Come il Milan con Rafa Leao, così l’Inter è alle prese con la grana Benjamin Pavard. Il piano del presidente Beppe Marotta per il difensore, rientrato dal prestito al Marsiglia, era chiarissimo nei primi giorni di mercato: Pavard era ritenuto tutt’altro che indispensabile per i nerazzurri, pronti a cederlo per alleggerire il monte ingaggi (guadagnerà 5 milioni di euro netti fino a giugno 2028), fare spazio a un nuovo difensore in organico (il Cuti Romero) e per guadagnare dal suo cartellino risorse che sarebbero servite per finanziare il riscatto di Manuel Akanji dal Manchester City.

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Nessuna offerta per Pavard

Il piano di Marotta, però, è rimasto sulla carta. Per Pavard non sono arrivate offerte convincenti, se non quella dell’Al-Ittihad su cui lo stesso difensore ha posto il veto: un no che ha indispettito i dirigenti dell’Inter, che al momento si trovano in un vicolo cieco. Per Pavard non ci sono offerte, inoltre la sua mancata cessione ha impedito all’Inter di sferrare l’assalto decisivo a Romero, su cui oggi l’Atletico Madrid sembra in netto vantaggio. Proprio per questi motivi Pavard potrebbe alla fine restare in nerazzurro.

La mossa di Pavard e la fiducia di Chivu

E l’ipotesi di tornare a giocare con l’Inter appare in questo momento anche la più allettante per il difensore francese, che in raduno e poi in ritiro si sta comportando da uomo squadra. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Pavard si è confrontato con i compagni di squadra e con Cristian Chivu, affermando di essere a piena disposizione dell’allenatore e dell’Inter.

Insomma Pavard sembra intenzionato a trasformare le difficoltà riscontrate sul mercato per trovare una nuova squadra in un’opportunità di rilancio con la maglia nerazzurra. E Chivu, da allenatore intelligente, si è mostrato pronto a concedergli un’opportunità: Pavard ha giocato titolare le ultime due amichevoli contro Manchester City e Milan, trovando anche il gol del pareggio nel test con i Citizens. Salvo sorprese, quella rete potrebbe aver rappresentato l’inizio di un nuovo capitolo nel rapporto tra Pavard e i nerazzurri.