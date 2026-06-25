Inter, Paz per dimenticare Palestra, Lookman e gli altri flop di mercato: perché Nico può far felice Chivu e Oaktree     

La decisione del Real di riscattare il talento argentino potrebbe offrire ai nerazzurri la possibilità di imbastire una trattativa in grado di scrivere una nuova pagina per il club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La scelta del Real Madrid di riscattare Nico Paz dal Como potrebbe rappresentare una buona notizia per l’Inter: il club nerazzurro ha l’opportunità di dimenticare i tanti affari di mercato negli ultimi anni – da Marco Palestra ad Ademola Lookman – e centrare un colpo che farebbe felice tutti, da Cristian Chivu ai proprietari di Oaktree.

Paz, il Real dà una speranza all’Inter

Il Real Madrid ha deciso di riscattare Nico Paz dal Como, ma questa notizia non rappresenta la fine delle speranze dell’Inter di mettere le mani sul giovane trequartista argentino. Da quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club madridista non ha intenzione di trattenere Paz a qualunque costo, anzi, ha già fissato un prezzo per il cartellino del giocatore: 60 milioni di euro, ovvero la cifra offerta al Como per il controriscatto dell’argentino. Una somma probabilmente troppo alta per i lariani, ma che al tempo stesso rappresenta la soglia da cui altri club interessati al giocatore potranno iniziare la propria trattativa col Real.

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Inter, Paz un affare per Oaktree

E, tra quei club, non può non esserci l’Inter, destinazione assai gradita allo stesso Paz. Inoltre, la beffa legata al mancato acquisto di Marco Palestra ha comunque lasciato qualcosadi positivo a Beppe Marotta: Oaktree aveva autorizzato una spesa di 50 milioni di euro per il giovane laterale dell’Atalanta, un giocatore di prospettiva destinato ad aumentare il suo valore.

Un principio, questo, applicabile anche a Paz: i 60 milioni di oggi – o anche 65 o 70, se il Real dovesse provare ad alzare la posta – rappresenterebbero comunque la base per costruire una futura plusvalenza in un mercato in cui i trasferimenti a 9 cifre sono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo esempio viene da Yan Diomandé, talento ivoriano di due anni più giovane di Paz, per il quale il Lipsia chiede ben 120 milioni di euro.

Paz per far felice Chivu e dimenticare i flop di mercato

Da questo punto di vista, se l’Inter era pronta a spendere 50 milioni per Palestra, non dovrebbe spaventarsi di fronte a una richiesta di 60 milioni per Paz, giocatore che – anche per il ruolo – è destinato ad acquisire nei prossimi anni un valore maggiore rispetto al laterale ormai ex Atalanta.

Ma oltre a Oaktree e ovviamente a Cristian Chivu, che uno come l’argentino lo sogna praticamente dal suo arrivo all’Inter, l’eventuale acquisto di Paz aiuterebbe l’Inter a dimenticare tutti i vari affari di mercato mancati degli ultimi anni, da Palestra a Ademola Lookman, da Giovanni Leoni – un anno fa il Liverpool bruciò i top team italiani, compresa l’Inter, per il difensore – a Moussa Diaby, a un passo dai nerazzurri nello scorso gennaio.

Paz, nuova pagina per il mercato dell’Inter

L’operazione Paz aprirebbe un nuovo capitolo nella storia del mercato dell’Inter, rappresenterebbe il modo più eclatante ed entusiasmante – soprattutto per i tifosi – per voltare pagina e guardare con maggiore ottimismo al futuro. E dimostrerebbe che la serie A è ancora capace di trattenere i suoi giovani campioni.