Inter penalizzata in Champions: la confessione di Marciniak sulla partita col Barcellona scatena la rabbia nerazzurra

L'arbitro polacco, che ha diretto il folle ritorno della semifinale della scorsa stagione a San Siro, esce allo scoperto dopo le critiche di un tifoso blaugrana

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Nel pieno della bufera sugli arbitri scatenata dal ‘caso Rocchi’, arriva la confessione di uno dei più quotati direttori di gara al mondo, Szymon Marciniak, che ha arbitrato il discusso ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona della scorsa stagione. A staccare il pass per l’atto finale di Monaco di Baviera furono i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, ma quella sfida – risolta ai supplementari da Frattesi (4-3 il risultato finale) – sollevò le proteste dei blaugrana proprio per alcune decisioni del fischietto polacco. Lo stesso Marciniak, a distanza di un anno, è uscito allo scoperto, ammettendo di aver in realtà penalizzato la squadra italiana.

Inter penalizzata in Champions: parla Marciniak

Marciniak è tornato a parlare di una delle semifinali più incredibili degli ultimi anni perché, nel corso di un evento in Polonia, è stato contestato da un tifoso del Barcellona proprio per il suo arbitraggio nella super sfida di San Siro, con in palio la qualificazione alla finale di Champions League.

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Il direttore di gara polacco, classe 1981 – che nel 2022 ha diretto la finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia e, nella stessa stagione, anche la finale di Champions tra Inter e Manchester City – non si è sottratto al confronto con il fan blaugrana, rivelando a sorpresa che la sua direzione, in realtà, era stata favorevole ai catalani allenati da Hansi Flick.

I due episodi sfavorevoli all’Inter e l’intervento del VAR

Sono due gli episodi citati dall’arbitro che avrebbero penalizzato l’Inter, prima dell’intervento decisivo del VAR. Nei minuti finali del primo tempo, Marciniak non aveva ravvisato il fallo di Cubarsí su Lautaro Martinez: ha cambiato decisione solo dopo il richiamo all’on field review, assegnando così il calcio di rigore ai nerazzurri. Nella ripresa, invece, aveva concesso un penalty al Barcellona per un intervento di Mkhitaryan sul talento Yamal, ma anche in questo caso il VAR è intervenuto correggendo la decisione iniziale: il fallo era stato commesso fuori area.

“Se siamo onesti, le mie decisioni hanno favorito il Barcellona. Non avevo concesso un rigore all’Inter e poi avevo assegnato un penalty per un fallo commesso quattro o cinque centimetri fuori dall’area. Ma il VAR mi ha corretto in entrambi i casi, questa è la vita”, ha dichiarato Marciniak.

Inter-Barcellona, silenzio su altri due casi

Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Marciniak non ha invece fatto alcun accenno ad altri due episodi di quella partita che avevano fatto storcere il naso al Barcellona.

I riferimenti sono a un possibile fallo di mano di Acerbi in area di rigore e a un contatto dubbio tra Dumfries e Gerard Martín nell’azione che ha portato al gol di Acerbi al 93’, rete che ha permesso all’Inter di portare la partita ai tempi supplementari e di conquistare poi la qualificazione grazie al gol di Frattesi.

Inter e arbitri: dal caso Rocchi all’Europa

L’Inter si ritrova ancora una volta coinvolta in vicende legate al mondo arbitrale. Curiosamente, la confessione di Marciniak è arrivata proprio nel pieno del ‘caso Rocchi’, che ha scosso i vertici dell’AIA e il già travagliato calcio italiano. Tra le contestazioni rivolte al designatore, poi autosospesosi, ci sarebbe anche quella di aver indirizzato alcune designazioni verso arbitri ritenuti graditi al club nerazzurro.

Dopo la smentita del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, nella giornata di ieri è inoltre emerso che il club di viale della Liberazione, così come altre società, non risulta al momento indagato nell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano.