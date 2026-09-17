L'Inter aveva in pugno Vicario, poi ha fatto altre scelte investendo su Spence e Jones: il retroscena sulla promozione di Martinez. Pepo o Provedel, a chi tocca?

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Si avvicina il big match dell’Olimpico contro la Roma e Chivu è chiamato a una scelta molto delicata e potenzialmente decisiva: Pepo Martinez o Provedel, chi dovrà difendere la porta dell’Inter? Mentre non arrivano buone notizie dall’infermeria in merito agli infortuni di Stones e Calhanoglu, spunta un retroscena legato proprio al portiere spagnolo: ecco chi ha scelto di promuoverlo a titolare dopo l’addio di Sommer, preferendolo a Vicario.

Inter, chi ha deciso di promuovere Pepo Martinez

Non è certo un mistero: l’Inter aveva il sì di Vicario, l’accordo con il portiere poi passato alla Juventus era totale. Poi, però, i nerazzurri hanno preferito non affondare il colpo con il Tottenham, virando su altri reparti. È il Giornale a ricostruire perché il club di via della Liberazione ha affidato la porta all’ex vice di Sommer, affiancandogli Provedel, acquistato dalla Lazio per 3 milioni di euro. Sarebbe stato Chivu a rassicurare Ausilio e Marotta sulla crescita dello spagnolo, spingendo così la società a concentrare gli investimenti sugli altri reparti e, soprattutto, su Jones, da tempo oggetto del desiderio del tecnico romeno.

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Verso Roma-Inter, Pepo Martinez o Provedel: chi giocherà?

Ricorrere al turnover proprio nella sfida più attesa e dopo gli errori contro Real Madrid e Udinese potrebbe minare le certezze di Martinez. Tutto lascia pensare che sabato, alle 18:00, toccherà ancora all’ex Genoa, con ‘lo zar’ costretto ad aspettare un’altra occasione per il debutto ufficiale in maglia nerazzurra. Niente derby per Provedel, che potrebbe essere lanciato dal primo minuto alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, quando l’Inter ospiterà il Parma a San Siro. Le indicazioni della vigilia, dunque, vanno verso una conferma di Martinez tra i pali.

Stones e Calhanoglu, niente Roma: quando rientreranno

Contro la Roma Chivu non avrà a disposizione Stones e Calhanoglu. E anche Spence resterà ancora fuori dai convocati per la sfida dell’Olimpico. Gli esami strumentali cui si è sottoposto l’ex difensore del Manchester City hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Come riferito da Sky, Stones potrebbe tornare in campo il 10 ottobre contro il Parma oppure in una delle successive due partite con Club Brugge in Champions League o Bologna.

Punta al Parma anche Calhanoglu, che accusa un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra e ha già saltato l’ultima partita contro l’Udinese. Il turco non sarà a disposizione di Chivu per il big match dell’Olimpico. Infine, Spence: l’ex Tottenham, impegnato a ritrovare la forma migliore, dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Ma per l’inglese, costato 35 milioni, sarà dura scalzare Diouf.