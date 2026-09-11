Dopo la papera contro il Real Madrid, Chivu deve gestire la reazione di Pepo Martinez. Dall’Argentina, invece, arrivano novità che riguardano il capitano

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C’è l’Udinese sulla strada dell’Inter nel posticipo del monday night che chiuderà la 4a giornata di Serie A. Quale miglior modo per dimenticare la sconfitta contro il Real Madrid se non vincere la partita di San Siro e continuare a viaggiare in testa alla classifica a punteggio pieno? Chivu lo sa bene, ma è alle prese con un dilemma: nonostante tutto il club di viale della Liberazione abbia fatto quadrato intorno a Pepo Martinez dopo l’errore commesso al Bernabeu, potrebbe non esserci lo spagnolo a difendere la porta nerazzurra contro i friulani. Intanto, un’indiscrezione su capitan Lautaro strappa un (mezzo) sorriso all’allenatore.

Inter, la posizione su Pepo Martinez dopo la papera in Coppa

La papera commessa da Martinez contro il Real Madrid è stata decisiva per il risultato finale. L’ex Genoa ha provato a dribblare Valverde, che gli ha soffiato il pallone insaccando il gol del 2-0 che ha spezzato le gambe all’Inter. Ma è piaciuta anche la reazione del portiere su cui i nerazzurri hanno deciso di scommettere dopo l’addio a Sommer.

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Il 28enne ha compiuto diversi interventi prodigiosi che hanno consentito alla squadra di Chivu di evitare l’imbarcata. Anche alla luce di ciò, la fiducia nelle sue qualità è rimasta immutata. E, a partire dal tecnico, tutti lo hanno rassicurato.

Contro l’Udinese Martinez o Provedel in porta? Il dubbio di Chivu

Probabilmente, se la prova di Martinez non fosse stata macchiata da quella topica, Chivu non avrebbe avuto alcun problema nel lanciare Provedel tra i pali contro l’Udinese. È la logica del turnover e riguarda anche i portieri, specie se di pari livello. Ma se la rotazione avvenisse proprio ora, dopo quanto successo al Bernabeu, potrebbe essere letta come un segnale di sfiducia verso lo spagnolo. Che, invece, avrebbe forse bisogno di riscattarsi subito. Dunque, la scelta è delicata. E sarà sicuramente lo stesso allenatore a fare chiarezza in occasione della conferenza stampa della vigilia, in programma domenica 13 settembre alle 14:00.

L’indiscrezione su Lautaro: niente Argentina?

Il calcio argentino sta vivendo un momento molto delicato. Dopo la finale Mondiale persa contro la Spagna, l’annuncio dell’addio alla Seleccion di Leo Messi e l’incertezza sul futuro di Scaloni, il presidente della Federazione Tapia, accusato di riciclaggio, continua a combattere la sua battaglia, mentre ci sarebbe malumore tra i calciatori e i vertici federali per alcuni premi che non sarebbero stati ancora pagati. Il ct non ha ancora annunciato la lista dei convocati (lo farà lunedì), né tanto meno conosce quali squadre dovrà affrontare in amichevole: non sono infatti stati ancora ufficializzati gli impegni contro Burkina Faso, Bolivia e Benin.

Tuttavia, potrebbe risparmiare alcuni big, tra cui proprio Lautaro, così da allentare la tensione tra le parti. Si tratta di indiscrezioni che arrivano dall’Argentina e che, se confermate, farebbero tirare un sospiro di sollievo a Chivu. Il capitano avrebbe l’occasione di rifiatare dopo una stagione in cui non s’è praticamente mai fermato. Dal Mondiale per Club ai Mondiali nordamericani: restare tre settimane ad Appiano lo aiuterebbe a recuperare la forma migliore in vista degli impegni di novembre.