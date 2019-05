Inter, per Biasin ecco la differenza rispetto a un anno fa

Il “brodino” preso col pari contro l’Udinese ha rimandato la certezza di partecipare alla Champions per un’Inter che è apparsa svogliata e impacciata. Comunque vada a finire questa stagione si ricorderanno più i momenti negativi – dentro e fuori dal campo – che le gioie e i risultati positivi. Eppure rispetto alla scorsa stagione la classifica è migliorata. Per Fabrizio Biasin, però, il discorso è un altro.

LA LACUNA – Il giornalista di Libero, noto simpatizzante nerazzurro, spiega quale è veramene la differenza rispetto a 12 mesi fa e scrive su twitter: “Un anno fa in questo periodo l’Inter era a serio rischio Champions, ma aveva spirito e intensità da vendere. Quest’anno gioca come se avesse già conquistato il suo obiettivo: non manca l’impegno, ma non c’è “fame”. Sì chiama maturità e c’entra con la testa più che con i piedi”. Numerosi i commenti. Si parte con: “L’anno scorso era una squadra superiore: c’erano Cancelo e Rafinha e Icardi che faceva l’attaccante invece del porno attore” oppure: “Quando un obiettivo minimo viene propinato come obiettivo massimo senza che nessuno senta il culo bruciare, succede anche questo”.

IL COLPEVOLE – I tifosi dell’Inter però identificano soprattutto in Spalletti il principale responsabile: “Con questa rosa la Champions doveva già essere conquistata.E invece ci sarà da tremare fino all’ultima giornata.E’ la solita storia da anni. E l’allenatore questa volta ha molte responsabilità” o anche: “Io sto sperando che prendano Conte. Speriamo. Manca poco ma questa stagione è deludentissima e malgrado tutto possiamo ancora andare in champions. Però a giugno Conte”. Non mancano i disfattisti: “Se l’anno prossimo ci sarà ancora Spalletti comincerò a seguire altri sport, per esempio il cricket”, gli ironici: “Spalletti ha 60 anni, ormai non matura più…” e i critici: “Quella panchina non è per tutti non ha migliorato nulla rispetto l’anno scorso e non c’è un briciolo di idea offensiva il nulla”.

SPORTEVAI | 05-05-2019 09:19