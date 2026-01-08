Inter, per Cancelo era fatta: il clamoroso retroscena del suo passaggio al Barcellona che ha scatenato il caos

Un incontro ha cambiato tutto all'ultimo momento: così i nerazzurri sono stati beffati. Ma nella città catalana non tutti sono contenti del ritorno del portoghese

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter aveva in pugno João Cancelo. Di più, il ritorno in nerazzurro del terzino portoghese era cosa fatta, operazione ormai definita. Ma dalla Spagna spunta un retroscena clamoroso sul suo passaggio al Barcellona, sulla retromarcia che lo ha riportato in Catalogna anziché in Italia. Ecco com’è andata veramente e perché il suo approdo alla corte di Flick ha scatenato il caos.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, per Cancelo era davvero fatta

La priorità dell’Inter in questo mercato di gennaio è colmare la lacuna sulla destra che si è creata a causa del grave infortunio di Dumfries, costretto a un lungo stop. E chi meglio di Cancelo? L’improvvisa rottura con l’Al Hilal di Simone Inzaghi si è rivelata un inaspettato assist da trasformare in gol.

Marotta ha fiutato l’affare, pronto a finalizzare. Ma quando la palla era a un passo dal varcare la linea, ecco la frenata. Anzi, la rete era stata pure realizzata. Poi, però, è intervenuto il Var. Già, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, l’Inter aveva praticamente definito l’affare in prestito. E sarebbe stato un colpo pazzesco da regalare a Chivu.

Perché è finito al Barcellona: il retroscena

È ai Globe Soccer Awards che l’Inter ha perso il calciatore. Già, a Dubai il procuratore del 31enne portoghese, il potentissimo Jorge Mendes (rappresenta anche Lamine Yamal, ndr), ha incontrato il presidente del Barcellona, Laporta, e, su espressa richiesta di Cancelo che spingeva per tornare a indossare la maglia blaugrana, lo ha convinto a chiudere l’operazione, beffando i nerazzurri.

L’ex Juventus, Bayern Monaco e Manchester City, che da fine agosto aveva giocato solo sei partite con l’Al Hilal, ha anche fatto ricorso ai social con un messaggio (“Immagina quanta gente non ti vuole bene perché non ha ascoltato la tua versione della storia”) che sembrava rivolto proprio ai tifosi dell’Inter. Come dire: non sono un traditore.

Un colpo che ha scatenato il caos

Cancelo non ha lasciato un ricordo eccezionale nella città catalana ed è il motivo per cui il suo ritorno non è stato accolto con lo stesso entusiasmo che avrebbe invece sicuramente trovato nel capoluogo lombardo. Ma c’è di più. Secondo As, il via libera di Laporta al ritorno di Joao non sarebbe stato gradito a tutti in società e in particolare dal team mercato diretto dal ds Deco.

In tanti non hanno dimenticato i disastri combinati dal lusitano in alcune partite chiave della stagione 2023/24, come il doppio confronto ai quarti di Champions League col PSG e, subito dopo, gli errori choc commessi nel Clasico col Real Madrid.