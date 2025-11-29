Inter, per Chivu rebus centrocampo, pronta una rivoluzione in mezzo

Dal momento di Calhanoglu alle incognite Frattesi e Diouf, fino alla crescita di Zielinski. Marotta studia le possibili strategie in vista di gennaio

Giocare bene non basta più, all’Inter serve vincere. È questo il diktat in casa nerazzurra dopo le cocenti sconfitte arrivate contro Milan e Atletico Madrid, tra derby in campionato e trasferta in Champions League. Sul banco degli imputati non solo l’attacco e il momento “no” di Lautaro e Thuram, sotto il profilo realizzativo, ma anche un centrocampo che fatica a trovare continuità nei singoli interpreti. Sullo sfondo, il mercato di gennaio, che rischia di cambiare le carte in tavola e di riscrivere il futuro di calciatori come Frattesi. In crescita Zielinski, mentre Diouf non sembra aver convinto Chivu. E poi, l’incognita Calhanoglu, reduce dal rigore sbagliato a tu per tu con Maignan.

Inter, possibile una mezza rivoluzione a centrocampo: da Diouf a Frattesi

La mediana al centro dei pensieri di Cristian Chivu. È il reparto nevralgico del campo a non far dormire sonni tranquilli all’allenatore dell’Inter, che in estate era stato vicino ad un calciatore come Manu Koné della Roma, prima che venisse eretto un muro da parte di Gian Piero Gasperini. E se i nerazzurri volevano portare a casa un giocatore con certe caratteristiche, un motivo evidentemente c’era. Poi, se da Manu Koné passi ad Andy Diouf, giovane talentuoso ma con un pedigree totalmente diverso dal nazionale francese, non è possibile aspettarsi lo stesso feedback.

Contestualmente, va detto che ai vice campioni d’Europa non mancano di certo i top player in mezzo al campo. Da un regista come Hakan Calhanoglu, arrivato già a quota 5 gol in campionato, a una mezzala del calibro di Barella, fino all’esperienza di Henrik Mkhitaryan, che inizia ad accusare una carta d’identità non più giovanissima. Ci sono la freschezza e l’estro di Sucic, tra i più positivi in questo primo terzo di stagione, mentre c’è chi come Frattesi non riesce a ritrovare la propria identità. Sullo sfondo, oltre al già citato Diouf (appena 31 minuti per lui), il solito Piotr Zielinski, oggetto misterioso lo scorso anno, ma adesso in una fase di crescita evidente, come dimostrato dal gol e dalla prestazione di Madrid.

Ed è qui che entra in gioco il mercato di gennaio: Frattesi è il primo indiziato sul fronte cessioni, nonostante un ingaggio importante che allontana parte delle pretendenti. Il prestito con diritto di riscatto sembra essere l’opzione maggiormente percorribile. Occhio anche alla posizione di Diouf, che potrebbe partire a titolo temporaneo direzione estero. Non si esclude un ritorno in Francia, dov’è stato una colonna del Lens.

E in entrata? Salvo sorprese, verrà preso un centrocampista in grado di fungere da “equilibratore”, con caratteristiche più difensive e con meno propensione ad offendere. Un profilo dinamico come quello di Frendrup del Genoa, che piace tantissimo all’Inter. Fondamentale, in queste settimane, recuperare il miglior Mkhitaryan, così da poter aver chiara la strategia in vista della sessione di riparazione. Le partite e le competizioni da affrontare sono tante, c’è bisogno di tutti.

Il jolly Zielinski, pronto e funzionale

Chi può far tutto, tra i centrocampisti dell’Inter, è proprio Piotr Zielinski. Arrivato a parametro zero in nerazzurro, come uno dei grandi colpi “alla Marotta”, ha vissuto un’ultima stagione piuttosto complicata, tra infortuni e mancanza di continuità, tecnica e fisica. Adesso, però, sembra totalmente ritrovato e vuole essere protagonista in maglia nerazzurra, al fianco di Calhanoglu e Barella.

Il ruolo di interno mancino, del resto, gli si addice. Lo ha già interpretato alla grande ai tempi del Napoli e non ha bisogno di particolari nozioni per rendere al meglio, secondo i dettami tattici di Chivu. Gli inserimenti, la personalità e le giocate di Madrid hanno fatto breccia anche nei cuori dei tifosi interisti, che ora lo vogliono dal primo minuto con maggiore frequenza. Chi l’avrebbe mai detto, pensando alle feroci critiche del campionato scorso. Oggi, Zielinski fa rima con funzionalità.