Inter, Chivu, tre colpi per cambiare look: come giocheranno i campioni d'Italia

Marotta accelera per tre innesti destinati a ringiovanire e rendere più europeo il progetto tecnico. Da Palestra a Jones fino a Solet

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dopo il doblete conquistato al primo anno di Cristian Chivu in panchina, l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per consegnare al tecnico una rosa ancora più completa, giovane e competitiva anche sul palcoscenico internazionale. I nomi in cima alla lista sono quelli di Marco Palestra, Curtis Jones e Oumar Solet, tre profili diversi ma accomunati dalla capacità di alzare il livello tecnico e fisico della squadra. L’obiettivo è chiaro: mantenere il dominio in Italia e compiere un ulteriore salto di qualità in Champions League.

Palestra, l’esterno del futuro per le corsie nerazzurre

L’Inter è ormai a un passo dalla chiusura per Marco Palestra, considerato uno dei talenti italiani più interessanti nel suo ruolo. Il giovane esterno rappresenta perfettamente l’idea di calcio di Chivu: intensità, corsa e grande capacità di giocare in entrambe le fasi. Il suo arrivo permetterebbe ai nerazzurri di avviare un graduale ricambio generazionale sulle fasce, aggiungendo energie fresche e maggiore imprevedibilità. L’eredità da raccogliere è pesante: il giocatore attualmente di proprietà dell’Atalanta dovrà prendere il posto di Denzel Dumfries. Tuttavia i presupposti sono notevoli. Serviranno solo fiducia e pazienza.

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Jones e Solet, esperienza internazionale e solidità

Curtis Jones è il grande obiettivo per il centrocampo. Il giocatore del Liverpool ha già raggiunto un accordo di massima con l’Inter e attende che i due club trovino l’intesa definitiva. Il suo profilo piace per qualità tecniche, dinamismo ed esperienza maturata ad alti livelli, elementi che potrebbero arricchire un reparto già ricco di talento.

Anche Oumar Solet è vicino al trasferimento in nerazzurro. Il difensore francese dell’Udinese ha convinto per le sue caratteristiche moderne: è rapido, bravo nell’impostazione e capace di guidare la linea difensiva. Il suo arrivo garantirebbe ulteriore profondità a un reparto che dovrà affrontare una stagione ricca di impegni.

Come giocherà la nuova Inter di Chivu

La verità è che l’Inter ha avuto le idee chiare fin dal principio. Pochi nomi, profili precisi e trattative condotte in modo deciso. Anche così si amplificano le differenze rispetto alle concorrenti. Con l’arrivo dei tre rinforzi, Cristian Chivu dovrebbe continuare a puntare sul collaudato 3-5-2, ma con maggiore flessibilità e diverse soluzioni a disposizione. Palestra darebbe nuove opzioni sugli esterni, Jones potrebbe garantire dinamismo e inserimenti in mezzo al campo, mentre Solet offrirebbe fisicità e qualità nella costruzione dal basso. Nessuna rivoluzione in atto, insomma.

Questa dovrebbe essere la formazione titolare dei nerazzurri: J. Martinez; Akanji, Solet, Bastoni; Palestra, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Lautaro, M. Thuram.