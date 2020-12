Inter: per i bookmaker affare quasi fatto, i tifosi insorgono

Per i tifosi dell’Inter non ci sono dubbi, il primo rinforzo che Marotta dovrà mettere a disposizione di Antonio Conte dovrà essere un attaccante, un’alternativa valida a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Pellè vicino all’Inter per i bookmaker

Con un uomo in attacco in più, secondo gli interisti i nerazzurri potranno arrivare fino in fondo alla corsa scudetto. Tra i vari nomi accostati all’Inter in questo periodo ce n’è uno che, secondo i bookmaker, è assolutamente favorito.

Si tratta di Graziano Pellè, che dopo 5 stagioni allo Shandong Luneng sarebbe ormai pronto al rientro in Italia: secondo gli analisti della Snai, l’Inter in questo momento è favorita per riportare il centravanti salentino in serie A, con una quota di 2,75. La notizia del possibile ingaggio del 35enne Pellè non fa però felici i tifosi nerazzurri, che come alternativa alla “LuLa” preferirebbero un giocatore più tecnico e magari più giovane.

Tifosi nerazzurri infuriati

“Ma pensa te… che finaccia! E questi sarebbero le ambizioni di Suning??”, protesta Gabriele su una pagina Facebook dedicata agli interisti. “Che bella notizia… ecco un altro giovane campione a rinforzare la già fortissima rosa nerazzurra”, ironizza Bruno.

Per Enzo si tratterebbe di un investimento sbagliato sotto ogni punto di vista: “Non è tanto per il livello basso del giocatore…deve fare panca, e pure tanta. Ma dopo anni in Cina è da considerare un ex giocatore (scarso)”.

Durissimo Luca: “Questa è la grande ambizione di Suning, questi sono i giocatori con i quali pensano di vincere. Venerateli ancora questi qua…”.

SPORTEVAI | 24-12-2020 09:44