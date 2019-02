Inter, per Icardi è caos totale: si valuta l'operazione

Mauro Icardi non ha alcuna intenzione di tornare a giocare, e anzi valuta un'operazione al ginocchio che metterebbe fine alla sua stagione: è questa la clamorosa indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, che spiega come ormai le due parti siano troppo lontane anche per una tregua, almeno momentanea, fino all'estate.

Il bomber argentino non ci sarà domenica sera contro la Fiorentina, né venerdì prossimo a Cagliari, né il 7 marzo a Francoforte contro l'Eintracht. Proprio per quella data si chiuderà il lavoro personalizzato avviato il giorno dopo il 14 febbraio, quando l'argentino si rifiutò di andare a Vienna con la squadra.

Icardi non vuole tornare in campo finché sente il dolore e se il problema dovesse persistere è pronto a farsi operare: un intervento di pulizia dell'articolazione che metterebbe fine in anticipo alla sua stagione.

Sul fronte rinnovo, Marotta e Ausilio recapiteranno a breve un'offerta fino al 2023 con ingaggio base di 6,5 milioni di euro e ricchi bonus, sfidando così le richieste di Wanda Nara, che vuole un ingaggio molto più elevato per il marito.

La showgirl argentina continua imperterrita a inviare messaggi criptici e polemici, l'ultimo sabato. "Con una bugia si va lontano, ma senza speranza di tornare".

Sulla situazione di Icardi si è espresso anche l'ex agente di Maurito, Abian Morano: "Fino a quando non è arrivata nella sua vita Wanda, non era cambiato nulla. Era umile, con gli amici di sempre e voleva migliorarsi nel mondo del calcio. Adesso ha cambiato il modo di vedere la vita, ha perso la sua umiltà e ha un ritmo di vita che personalmente credo non sia quello adeguato. Avere sua moglie anche come agente lo influenza come calciatore e da questo dipende tutto quello che sta vivendo. Questo cambiamento nella sua vita potrebbe mettere a repentaglio il suo futuro sportivo. Il Mauro giovane si lasciava consigliare, la complicità che aveva con me lo ha aiutato ad arrivare tra i professionisti. Non era facile convincere un giovane a lasciare un club come il Barcellona, ma lui accettò e direi che non gli è andata affatto male".

L'Inter intanto si guarda intorno alla ricerca di un bomber per l'estate: il nome più caldo è quello della punta belga Romelu Lukaku, in partenza dal Manchester United. Tra i papabili anche il centravanti della Roma Dzeko e l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 09:35