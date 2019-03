Inter, per il dopo Icardi un incredibile ritorno

Mauro Icardi è tornato ad allenarsi ad Appiano ma il suo futuro all’Inter è ormai segnato: a fine stagione il bomber nerazzurro, che ha rotto con l’ambiente, è pronto a trasferirsi in un altro club. L’Inter ha bisogno di gol e già si accavallano le indiscrezioni sul prossimo attaccante che dovrà per forza di cose arrivare in estate.

Dzeko, Lukaku, Dybala, lo stesso Gonzalo Higuain: le voci non si sono risparmiate nelle ultime settimane. Ma dalla Spagna arriva un rumor particolare: il club nerazzurro, secondo il portale iberico ‘fichajes.net’, starebbe pensando a un possibile ritorno diZlatan Ibrahimovic.

La punta svedese, attualmente sotto contratto con i Los Angeles Galaxy fino a fine 2019, sbarcherebbe in Italia a prezzo ridotto (i costi sarebbero limitati al solo ingaggio) e avrebbe un grande impatto a livello mediatico e commerciale: due aspetti che Suning sta tenendo in considerazione. Inoltre rappresenterebbe un elemento importante per far crescere gli altri talenti in rosa, a cominciare da Lautaro Martinez.

A parte Ibra, un altro nome fatto nelle ultime ore è quello dell’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata: queste le parole di uno dei suoi agenti, Fernando Schena, a passioneinter.com. “E’ un momento decisivo per la sua carriera. Lui è un grande lavoratore, un professionista al 100%. Ha le qualità sia tecniche che fisiche per giocare a grandi livelli e misurarsi in sfide più grandi. L’Inter? Non c’è stato ancora nessun contatto diretto con noi, ma Duvan sarebbe in grado di rimpiazzare Icardi. Gli piacerebbe giocare lì? Ovviamente: a quale giocatore non piacerebbe giocare nell’Inter?” .

“Zapata non teme la concorrenza, in nessun club ti viene garantito il posto da titolare, a meno che tu non sia Messi o Cristiano Ronaldo”.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 13:50