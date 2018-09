Inter, per Spalletti venti giorni di fuoco: c'è l'ombra di Conte

Le ambizioni di scudetto di inizio stagione si sono già trasformate in illusioni. L'Inter non ingrana e la deprimente sconfitta interna contro il Parma non fa che aumentare lo sconcerto dei tifosi, a pochi giorni dal ritorno in Champions League. Non bastano gli errori evidenti della Var (il rigore a favore dei nerazzurri è netto, e ci sono dubbi anche in occasione del gol dei ducali) a togliere Luciano Spalletti dal banco degli imputati: la squadra è sembrata persa ed è stata incapace di reagire alla rete dell'ex Dimarco, preoccupano le mancanze sotto il profilo mentale ma anche tattico della Beneamata.

E tutto questo all'inizio di un tour de force infernale (7 gare in 21 giorni) che rischia di determinare il futuro dell'allenatore toscano, mai così in discussione a Milano. L'Inter debutterà in Europa martedì contro il Tottenham, poi volerà a Genova per affrontare una delle squadre più in forma del campionato, la Sampdoria. Per il Biscione seguiranno le due gare casalinghe contro Fiorentina e Cagliari, la trasferta ad Eindhoven e quella a Ferrara contro la Spal: match tutti alla portata dei nerazzurri, che Spalletti non può permettersi di sbagliare. Sui social i rumors su Antonio Conte, attualmente senza squadra, crescono: il sogno dei tifosi adesso è lui.

"Non vedo quello presunzione che a volte crea quelle differenze di rendimento – ha spiegato Spalletti dopo la sconfitta -. Non siamo stati precisi e nemmeno fortunati, ma abbiamo sbagliato troppi palloni per le nostre qualità. Fino al gol siamo stati là, poi ci siamo insabbiati perché non siamo stati precisi e fortunati. Potevamo dare più continuità. Politano? Sembrava quasi no ce la facesse, eppure era fresco. E' una questione a livello di tensione, uno ne sente troppa addosso e viene poi limitato. E’ la tensione perché non si riesce a vincere e si prova a fare qualcosa in più e poi si creano spaccature come è successo nell’occasione del gol subito".

SPORTAL.IT | 16-09-2018 10:05