Inter: per Tolisso la chiave è Perisic

Anche con il calcio fermo, si continua a ragionare anche in ottica mercato. E nei prossimi mesi l'Inter avrà una grana da risolvere: quella relativa a Ivan Perisic.

Il croato continua a non rientrare nei piani di Antonio Conte e la Beneamata vorrebbe fare il possibile per indurre il Bayern Monaco a riscattare il suo cartellino. Anche in tale ottica potrebbe concretizzarsi uno scambio, di cui ha parlato 'Tuttosport'.

L'Inter potrebbe infatti vendere Perisic ai bavaresi a titolo definitivo e acquistare al suo posto Corentin Tolisso, una pedina che potrebbe fare comodo a Conte a centrocampo. Una soluzione certamente gradita ai nerazzurri, che però potrebbero potersi ritrovare nella necessità di convincere il Bayern: in tal senso potrebbe anche essere versato un conguaglio ai tedeschi.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 21:38