Inter: Percassi blocca Ilicic

E' un Percassi decisamente soddisfatto, quello che parla alla Gazzetta dello Sport.

La stagione dell' Atalanta è stata entusiasmante e per questo il presidente nerazurro non vuole indebolire la squadra, ma anzi continuare a rinforzare la rosa anno dopo anno.

Questo percorso di rafforzamento parte dal non cedere i punti fermi della rosa di Giampiero Gasperini come Alejandro Gomez e Josip Ilicic.

Sopratutto lo sloveno, che pareva ormai ad un passo dall'Inter, con tanto di visite mediche già fissate per il 24 maggio, è stato dichiarato incedibile da Percassi con queste dichiarazioni: " Papu Gomez e Ilicic non si toccano, per quanto mi riguarda sono incedibili".

Parole che suonano come una chiusura decisa all'Inter, che ora dovrà cercare di convincere l'Atalanta con un offerta davvero allettante per far si che la "Dea" si privi del suo giocatore.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 10:15