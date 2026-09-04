Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era il 25 ottobre 2025 quando l’Inter perse 3-1 al Maradona col Napoli, sembrava l’inizio di una mini-crisi ma diventò uno dei motivi dello scudetto vinto. Quella sera l’Inter capì dove doveva migliorare ma è un dato che i nerazzurri col Napoli non vincano da 5 partite così come che Allegri col Milan li ha fatti piangere due volte nei derby. Sì Chivu ha stima del conte Max e anche un pizzico di paura ma dalle sconfitte precedenti il rumeno ha tratto insegnamenti preziosi. Napoli e Real in Champions è già un snodo di stagione. Per superarlo Chivu ci dà la chiave: non cerco la perfezione ma progressi. E rompere i tabù Napoli e Allegri sì che sarebbe un progresso.