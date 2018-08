Inter, Perez spegne il sogno Modric

La Spagna dà, la Spagna toglie. Il centro di gravità della coda del mercato dell’Inter è la Liga. Campionato dal quale è arrivato Sime Vrsaljko, dall’Atletico Madrid, ma nel quale sta per andare a giocare Arturo Vidal, a un passo dal Barcellona dopo essere stato in pugno dei dirigenti nerazzurri, beffati dalla formula del trasferimento perché i blaugrana sono pronti ad acquistare l’ex juventino a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto come l’Inter.

In Spagna gioca anche Luka Modric e dovrebbe continuare a farlo, almeno stando alle ultime dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez: “Escludo che Modric possa partire a meno che qualcuno non sia disposto a sborsare 750 milioni”.

Trattasi, ovviamente, di provocazione, ma all’Inter non dovrebbe quindi bastare la volontà del giocatore di seguire Cristiano Ronaldo in Italia, ma sulla sponda rivale…

SPORTAL.IT | 02-08-2018 17:40